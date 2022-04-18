Кум путіна Віктор Медведчук просить обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 33

Про його звернення до президентів України та рф повідомляє СБУ

Медведчук звернувся до президентів України та рф з проханням обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя

Затриманий СБУ нардеп Віктор Медведчук звернувся до Президента України Володимира Зеленського та президента рф володимира путіна з пропозицією обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя.

Він зазначив, що ті перебувають у заблокованому місті, не маючи безпечного виходу через гуманітарні коридори.

Агресія росії спричинила у Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Загарбники бомблять мирне населення, блокують доставку в місто гуманітарної допомоги, примусово вивозять українців на територію рф і свідомо руйнують місто.

При цьому у заблокованому Маріуполі залишаються, за різними оцінками, близько 120 тисяч мирних жителів, а місто продовжують боронити бійці полку «Азов» та 36-ої бригади морської піхоти.