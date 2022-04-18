росія може залишитись без армії: останні дані про їх втрати та думка військового експерта

Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого по 18 квітня орієнтовно склали:
Дані уточнюються.
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Військовий експерт заявив про катастрофічну ситуацію в армії рф
Російська армія зазнає катастрофічних втрат у війні проти України, а у новому наступі путін може її втратити. Але глава кремля демонструє «військовий ідіотизм» і готовий покласти у цій війні хоч половину населення рф.
Такий прогноз в ексклюзивному інтерв'ю OBOZREVATEL озвучив військовий експерт Олег Жданов
За його оцінками, на сьогодні контингент російської армії, що готувався до вторгнення в Україну, втратив половину свого особового складу з огляду на кількість загиблих та поранених.
Так, із угруповання, що налічує 175 тисяч військових, убитих 20 тисяч та близько 60 тисяч поранених. Разом 80 тисяч – це майже половина угруповання.
У цьому контексті він повідомив, що, за непідтвердженою інформацією, низка розсудливих офіцерів у генштабі армії рф намагаються донести до путіна думку про те, що в результаті спроби другого наступу в Україну росія «може залишитися без армії».
Але «путіну потрібна перемога за всяку ціну». За словами експерта, навіть загибель 50 тисяч російських солдатів не зупинить агресора.
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер