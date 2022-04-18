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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

росія може залишитись без армії: останні дані про їх втрати та думка військового експерта

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 750

 

Генштаб ЗСУ оприлюднив нові дані про втрати окупантів станом на 18 квітня

Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого по 18 квітня орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 20 600 осіб,
  • танків ‒ 790 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2041 од,
  • артилерійських систем – 381 од,
  • РСЗВ ‒ 130 од,
  • засоби ППО ‒ 67 од,
  • літаків – 167 од,
  • гелікоптерів – 147 од,
  • автомобільної техніки ‒ 1487 од,
  • кораблі /катери ‒ 8 од,
  • цистерн з ПММ ‒ 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 155.
  • спеціальна техніка ‒ 27.
  • пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 4.

Дані уточнюються.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!

 

Військовий експерт заявив про катастрофічну ситуацію в армії рф

Російська армія зазнає катастрофічних втрат у війні проти України, а у новому наступі путін може її втратити. Але глава кремля демонструє «військовий ідіотизм» і готовий покласти у цій війні хоч половину населення рф.

Такий прогноз в ексклюзивному інтерв'ю OBOZREVATEL озвучив військовий експерт Олег Жданов

За його оцінками, на сьогодні контингент російської армії, що готувався до вторгнення в Україну, втратив половину свого особового складу з огляду на кількість загиблих та поранених.

Так, із угруповання, що налічує 175 тисяч військових, убитих 20 тисяч та близько 60 тисяч поранених. Разом 80 тисяч – це майже половина угруповання.

- Адже поранений не повернеться до лав. Його треба лікувати, як мінімум, два тижні. А потім ще невідомо, чи зможе він брати участь у бойових діях. Треба враховувати не тільки безповоротні втрати, але ще й санітарні втрати, – підкреслив Жданов.

У цьому контексті він повідомив, що, за непідтвердженою інформацією, низка розсудливих офіцерів у генштабі армії рф намагаються донести до путіна думку про те, що в результаті спроби другого наступу в Україну росія «може залишитися без армії».

Але «путіну потрібна перемога за всяку ціну». За словами експерта, навіть загибель 50 тисяч російських солдатів не зупинить агресора.

- Знову повертаємося до військового ідіотизму. Це дуже нагадує той етап Другої світової війни, коли загороджувальні загони гнали радянські війська на німецькі кулемети, і ніхто не зважав на втрати. Тут абсолютно та сама історія. путіну потрібна перемога, а якою ціною – йому байдуже. Пів країни покладіть, але перемогу мені дайте. 9 травня я хочу провести парад. Капризний хлопчик із бункера, – підсумував Жданов.


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Автор: Віктор Крук

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Теги: війна російські окупанти втрати Генштаб ЗСУ Путін
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