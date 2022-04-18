У Кременчуці ДТП на вулиці Ігоря Сердюка – Kadett в’їхав у Grandis

Сьогодні, 14:54 Переглядів: 369

Сьогодні, близько 13 годин, у центральній частині Кременчука – на вулиці Ігоря Сердюка поблизу магазину «АТБ» сталася дорожня-транспортна пригода. Водій на Opel Kadett в’їхав у зад Mitsubishi Grandis.

У Opel Kadett розбитий передній бампер та зім’ятий капот. У Mitsubishi Grandis пошкоджений задній бампер. Постраждалих внаслідок ДТП не було. Наш кореспондент зробила фото на місці ДТП. За її словами патрульна поліція прибула вчасно та провела відповідні дії щодо документування причин та наслідків ДТП.