Зберігайте спокій: завтра Єристівський ГЗК проведе контрольований технологічний вибух

Про це населення попереджає адміністрація підприємства
Вибух на кар’єрі Єристівського ГЗК відбудеться завтра, 19 квітня, о 12:00.
- Важливе повідомлення! 19 квітня 2022 року о 12.00 для продовження стабільної роботи підприємства та підтримки економіки України, у кар’єрі Єристівського ГЗК відбудеться контрольований технологічний вибух. Зберігайте спокій!, - йдеться в повідомленні адміністрації підприємства.
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