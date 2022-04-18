Зберігайте спокій: завтра Єристівський ГЗК проведе контрольований технологічний вибух

Сьогодні, 15:07 Переглядів: 88

Про це населення попереджає адміністрація підприємства

Вибух на кар’єрі Єристівського ГЗК відбудеться завтра, 19 квітня, о 12:00.

- Важливе повідомлення! 19 квітня 2022 року о 12.00 для продовження стабільної роботи підприємства та підтримки економіки України, у кар’єрі Єристівського ГЗК відбудеться контрольований технологічний вибух. Зберігайте спокій!, - йдеться в повідомленні адміністрації підприємства.









