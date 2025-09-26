Перед судом постане кременчуківець, який ґвалтував 13-річну дочку співмешканки

Ювенальні прокурори Кременчуцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя за сексуальне насильство, вчинене повторно щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, з якою винний перебував у сімейних відносинах, зґвалтування, а також придбання, носіння, зберігання бойових припасів, вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. ч. 4, 6 ст. 153, ч. 6 ст. 152, ч. 1 ст. 263 КК України). Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.

У 2024 році чоловік неодноразово вчиняв сексуальне насильство стосовно 13-річної доньки своєї співмешканки. Також під час досудового розслідування встановлено факт зґвалтування малолітньої. Лише цьогоріч дитина наважилася розповісти про скоєне матері, яка звернулася із заявою до правоохоронців.

У ході проведення обшуків за місцем проживання особи правоохоронці провели обшук, під час якого вилучили запали та корпуси ручних гранат, які чоловік зберігав незаконно. Наразі він перебуває під вартою.

