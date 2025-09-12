«Немає нічого нереального»: у Кременчуці відзначили чемпіонку світу з веслування на байдарках і каное Людмилу Лузан

Загалом Лузан здобула 8 золотих медалей у кар'єрі на чемпіонатах світу з веслування на байдарках і каное
12 вересня у будівлі Кременчуцької районної військової адміністрації відзначили цьогорічну чемпіонку світу з веслування на байдарках і каное Людмилу Лузан і її тренера Миколу Мацапару. Спортсменка і тренер отримали від Полтавської обласної військової адміністрації грошові сертифікати на загальну суму понад 100 тисяч гривень.
На ЧС-2025 в Італії Людмила Лузан виборола чотири золоті медалі та встановила рекорд за кількістю золотих нагород на одному світовому турнірі з веслування на байдарках і каное. Веслувальниця перемогла у одиночці на дистанції 200 метрів, у двійці на дистанції 500 метрів, в одиночці на 500 м та у двійці на 200 м.
Загалом Лузан здобула 8 золотих медалей у кар'єрі на чемпіонатах світу з веслування на байдарках і каное. Дебютну нагороду Людмила здобула ще у 2021 році у каное-двійці на дистанції 500 метрів.
Спортсменка каже, що найпам’ятнішою нагородою в її житті стала перша олімпійська медаль.
Нагадаємо, Кременчуцький спортсмен Кирило Цикура, учень 8-А класу Кременчуцького спортивного ліцею ім. І. Піддубного, посів три місця на Чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное.
