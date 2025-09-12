«Немає нічого нереального»: у Кременчуці відзначили чемпіонку світу з веслування на байдарках і каное Людмилу Лузан

Загалом Лузан здобула 8 золотих медалей у кар'єрі на чемпіонатах світу з веслування на байдарках і каное

12 вересня у будівлі Кременчуцької районної військової адміністрації відзначили цьогорічну чемпіонку світу з веслування на байдарках і каное Людмилу Лузан і її тренера Миколу Мацапару. Спортсменка і тренер отримали від Полтавської обласної військової адміністрації грошові сертифікати на загальну суму понад 100 тисяч гривень.

На ЧС-2025 в Італії Людмила Лузан виборола чотири золоті медалі та встановила рекорд за кількістю золотих нагород на одному світовому турнірі з веслування на байдарках і каное. Веслувальниця перемогла у одиночці на дистанції 200 метрів, у двійці на дистанції 500 метрів, в одиночці на 500 м та у двійці на 200 м.

— Ще минулого року мені здавалося, що медалі світового рівня, наприклад, на дистанції 200 метрів в одиночці, щось було нереальним. А вже цього року я стаю чемпіонкою світу, тому немає нічого нереального. Потрібно проходити ці труднощі і приймати цей досвід, рухатись далі на шляху до перемог, — розповідає Людмила Лузан.

Загалом Лузан здобула 8 золотих медалей у кар'єрі на чемпіонатах світу з веслування на байдарках і каное. Дебютну нагороду Людмила здобула ще у 2021 році у каное-двійці на дистанції 500 метрів.

Спортсменка каже, що найпам’ятнішою нагородою в її житті стала перша олімпійська медаль.

— Вона була на дистанції 200 метрів в одиночці, і це була «бронза». Але вона на вагу золота, тому що дійсно Олімпійські ігри — це найвищі змагання в кар'єрі спортсмена. І ця медаль для мене дуже цінна і особлива. І ті емоції, які я пережила тоді, я запам’ятала на все життя. Мені тоді здавалося, що наче земля парує, наче я літаю над нею. Неймовірне щастя, радість і відчуття того, що всі весь цей нелегкий шлях був дуже важливим на шляху до цієї медалі, — каже Лузан.

