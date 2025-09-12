«Немає нічого нереального»: у Кременчуці відзначили чемпіонку світу з веслування на байдарках і каное Людмилу Лузан

Олена Шуляк
Новий закон про ветеранське підприємництво: як працюватиме підтримка
ГО "Захист держави"
Прифронтовий бізнес: виживати чи розвиватися?
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Кременчук, Спорт

«Немає нічого нереального»: у Кременчуці відзначили чемпіонку світу з веслування на байдарках і каное Людмилу Лузан

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 338

Загалом Лузан здобула 8 золотих медалей у кар'єрі на чемпіонатах світу з веслування на байдарках і каное

12 вересня у будівлі Кременчуцької районної військової адміністрації відзначили цьогорічну чемпіонку світу з веслування на байдарках і каное Людмилу Лузан і її тренера Миколу Мацапару. Спортсменка і тренер отримали від Полтавської обласної військової адміністрації грошові сертифікати на загальну суму понад 100 тисяч гривень.

На ЧС-2025 в Італії Людмила Лузан виборола чотири золоті медалі та встановила рекорд за кількістю золотих нагород на одному світовому турнірі з веслування на байдарках і каное. Веслувальниця перемогла у одиночці на дистанції 200 метрів, у двійці на дистанції 500 метрів, в одиночці на 500 м та у двійці на 200 м.

 

— Ще минулого року мені здавалося, що медалі світового рівня, наприклад, на дистанції 200 метрів в одиночці, щось було нереальним. А вже цього року я стаю чемпіонкою світу, тому немає нічого нереального. Потрібно проходити ці труднощі і приймати цей досвід, рухатись далі на шляху до перемог, — розповідає Людмила Лузан. 

Загалом Лузан здобула 8 золотих медалей у кар'єрі на чемпіонатах світу з веслування на байдарках і каное. Дебютну нагороду Людмила здобула ще у 2021 році у каное-двійці на дистанції 500 метрів.

Спортсменка каже, що найпам’ятнішою нагородою в її житті стала перша олімпійська медаль. 

 

— Вона була на дистанції 200 метрів в одиночці, і це була «бронза». Але вона на вагу золота, тому що дійсно Олімпійські ігри — це найвищі змагання в кар'єрі спортсмена. І ця медаль для мене дуже цінна і особлива. І ті емоції, які я пережила тоді, я запам’ятала на все життя. Мені тоді здавалося, що наче земля парує, наче я літаю над нею. Неймовірне щастя, радість і відчуття того, що всі весь цей нелегкий шлях був дуже важливим на шляху до цієї медалі, — каже Лузан.

Нагадаємо, Кременчуцький спортсмен Кирило Цикура, учень 8-А класу Кременчуцького спортивного ліцею ім. І. Піддубного, посів три місця на Чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное.

0
Автор: Телеграф
Теги: Людмила Лузан веслування
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх