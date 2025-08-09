Кременчуцький ліцеїст виборов три місця на Чемпіонаті України з веслування

Сьогодні, 12:06 Переглядів: 145

Місця веслувальник посів у змаганнях на різних дистанціях

Кременчуцький спортсмен Кирило Цикура, учен 8-А класу Кременчуцького спортивного ліцею ім. І. Піддубного, посів три місця на Чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное. Про це повідомляють педагоги закладу освіти, де Кирило навається.

Відомо, що чемпіонат відбувся із 29 липня по 2 серпня в Умані на Черкащині. Його учасниками стали бнаки віком 13-14 років.

За результатами змагань на різні дистанції Кирило посів такі місця:

С1 1000 — 7 місце;

С1 500 — 7 місце;

С1 200 — 8 місце.

Готував спортмена до змагань тренер Віктор Полівара.

Нагадаємо, нещодавно учень Кременчуцького спортивного ліцею Богдан Рєзніков виборов два місця на Чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное, що проходив у Португалії.