Кременчуцький ліцеїст виборов три місця на Чемпіонаті України з веслування

Кременчуцький спортсмен Кирило Цикура, учен 8-А класу Кременчуцького спортивного ліцею ім. І. Піддубного, посів три місця на Чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное. Про це повідомляють педагоги закладу освіти, де Кирило навається.
Відомо, що чемпіонат відбувся із 29 липня по 2 серпня в Умані на Черкащині. Його учасниками стали бнаки віком 13-14 років.
За результатами змагань на різні дистанції Кирило посів такі місця:
Готував спортмена до змагань тренер Віктор Полівара.
Нагадаємо, нещодавно учень Кременчуцького спортивного ліцею Богдан Рєзніков виборов два місця на Чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное, що проходив у Португалії.
