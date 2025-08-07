Спортсмен з Кременчука виборов призові місця на Чемпіонату світу з веслування

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 120

Змагання відбувалися у Португалії серед молоді до 23 років

Спортсмен із Кременчука Богдан Рєзніков став учасником та призером Чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное. Про це повідомили педагоги Кременчуцького спортивного ліцею, де спортсмен навчається.

Змагання проходили з 23 до 27 липня у місті Монтемор-о-Велью у Португалії серед молоді віком до 23 років.

На змаганнях Богдан виборов:

K4 500 m — 6 місце;

K2 500 m — 15 місце.

Це гідний результат досягнень Богдана на такому рівні змагань. Пишаємося і впевнені, що перемога попереду, — зазначають педагоги ліцею.

