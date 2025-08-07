Спортсмен з Кременчука виборов призові місця на Чемпіонату світу з веслування

Спортсмен із Кременчука Богдан Рєзніков став учасником та призером Чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное. Про це повідомили педагоги Кременчуцького спортивного ліцею, де спортсмен навчається.
Змагання проходили з 23 до 27 липня у місті Монтемор-о-Велью у Португалії серед молоді віком до 23 років.
На змаганнях Богдан виборов:
Нагадаємо, нещодавно спортсмени з Полтавщини стали призерами чемпіонату України з веслування на байдарках і каное серед юнаків та дівчат.
