Спортсмени з Полтавщини — призери чемпіонату України з веслування на байдарках і каное серед юнаків та дівчат

Сьогодні, 17:10 Переглядів: 149

В Умані із 29 липня по 3 серпня тривав чемпіонат України з веслування на байдарках і каное серед юнаків та дівчат. Спортсмени з Полтавщини — призери змагань. Про це повідомила пресслужба Полтавської ОВА.

Головко Стефанія та Заліський Роман вибороли 1 місце в К2 міх (байдарка двійка, хлопець-дівчина) на дистанції 500 метрів.

Головко Стефанія виборола 2-гі місця в К1 (байдарка одиначка) на дистанції 500 та 200 метрів.

Заліський Роман виборов 2-ге місця в К1 (байдарка одиначка) на дистанції 200 метрів, та 3 місце на дистанції 500 метрів.

Тренери: Сергій Хоменко, Олександр Конь.

Оніщенко Олександр виборов 2-ге місце в С2 (каное двійка) на дистанції 200 метрів та 3-тє місце на дистанції 500 метрів, а також 3-є місце в С4 (каное четвірка) на дистанції 500 метрів

Тренер: Олег Камерилов.

Лахман Вікторія і Тертична Маргарита вибороли 3-тє місце в С2 (каное двійка) на дистанції 200 метрів

Тренери: Володимир Сазонов, Севілья Ібадова.