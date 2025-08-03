Президент України призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил ЗСУ

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У День Повітряних сил, 3 серпня, Володимир Зеленський призначив Героя України генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил ЗСУ. Про це президент повідомив у своєму телеграм-каналі.

— Сьогодні призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил Збройних Сил України. І найголовніше, щоб і надалі українська бойова авіація та сили ППО розвивались комплексно та в ефективній взаємодії: Збройні Сили України, Генеральний штаб, Міністерство оборони України, команди наших партнерів та фахові й небайдужі експерти, які бажають Україні сили та перемоги, — йдеться у повідомленні.

Генерал-лейтенант Кривоножко з 30 серпня 2024 року тимчасово виконував обов’язки командувача Повітряних сил. До нього командувачем був генерал-лейтенант Микола Олещук, якого звільнив з посади Президент України Володимир Зеленський.

Анатолій Кривоножко народився 23 липня 1965 року. З 2006 по 2008 рік командував 114-ою бригадою тактичної авіації. У 2015 році був призначений командувачем повітряного командування «Центр» Повітряних сил ЗСУ.

24 вересня 2023 року Анатолій Кривоножко отримав звання Героя України.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День Повітряних сил ЗСУ.