Президент України призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил ЗСУ

У День Повітряних сил, 3 серпня, Володимир Зеленський призначив Героя України генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил ЗСУ. Про це президент повідомив у своєму телеграм-каналі.
Генерал-лейтенант Кривоножко з 30 серпня 2024 року тимчасово виконував обов’язки командувача Повітряних сил. До нього командувачем був генерал-лейтенант Микола Олещук, якого звільнив з посади Президент України Володимир Зеленський.
Анатолій Кривоножко народився 23 липня 1965 року. З 2006 по 2008 рік командував 114-ою бригадою тактичної авіації. У 2015 році був призначений командувачем повітряного командування «Центр» Повітряних сил ЗСУ.
24 вересня 2023 року Анатолій Кривоножко отримав звання Героя України.
Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День Повітряних сил ЗСУ.
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