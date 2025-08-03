Цього літа на дорогах Полтавщини постраждали 47 дітей — у половині випадків ДТП діти були за кермом транспортних засобів

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 146

Лише за два місяці літа на Полтавщині сталося 40 дорожньо-транспортних пригод, у яких постраждали 47 неповнолітніх. У 20 випадках діти самі були за кермом транспортних засобів. Серед них — четверо велосипедистів. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

За даними відділу ювенальної превенції, 12 аварій сталися саме з необережності дітей. Тож поліція закликає юних керманичів не забувати про правила дорожнього руху й дбати про власну безпеку на дорозі.

Основні правила безпеки для велосипедистів:

Завжди надягайте шолом, налокітники та наколінники.

Перевіряйте велосипед перед кожною поїздкою: гальма, шини, ланцюг.

Одягайте яскравий одяг та обов’язково використовуйте світловідбивачі (флікери) на велосипеді та одязі.

Вивчіть та дотримуйтеся правил дорожнього руху.

До 14 років заборонено виїжджати на дороги з автомобілями — катайтеся у парках, на велодоріжках чи у дворах під наглядом дорослих.

Використовуйте сигнали руками для поворотів і зупинок.

Будьте уважними до пішоходів та інших учасників дорожнього руху, гальмуйте заздалегідь.

У поліції зауважують, що «бути видимим — означає бути в безпеці»!

— Флікери (світловідбивачі) роблять велосипедиста помітним для водіїв на відстані понад 100 метрів у темряві або під час негоди. Але багато хто досі нехтує цим простим засобом безпеки. Не відкладайте безпеку на завтра — позначте себе та свій велосипед світловідбивачами вже сьогодні! — закликають правоохоронці.

Нагадаємо, 19 липня на вулиці Пугачова у Кременчуці неповнолітній велосипедист збив пішохідку.

9 липня у Великих Сорочинцях зіткнулися велосипедисти: одного з них госпіталізували. Унаслідок ДТП травмувалася 15-річна дівчина.

8 липня в районі Чечелеве сталася ДТП за участі мікроавтобуса Renault та мотоцикла. Мотоциклом керував 32-річний чоловік — від отриманих травм він загинув на місці, а його пасажир, 16-річний хлопець, отримав тілесні ушкодження.

23 червня у Полтаві автомобіль Mazda збив велосипедиста – неповнолітній хлопець отримав травми.