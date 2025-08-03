Цього літа на дорогах Полтавщини постраждали 47 дітей — у половині випадків ДТП діти були за кермом транспортних засобів

Лише за два місяці літа на Полтавщині сталося 40 дорожньо-транспортних пригод, у яких постраждали 47 неповнолітніх. У 20 випадках діти самі були за кермом транспортних засобів. Серед них — четверо велосипедистів. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.
За даними відділу ювенальної превенції, 12 аварій сталися саме з необережності дітей. Тож поліція закликає юних керманичів не забувати про правила дорожнього руху й дбати про власну безпеку на дорозі.
Основні правила безпеки для велосипедистів:
У поліції зауважують, що «бути видимим — означає бути в безпеці»!
Нагадаємо, 19 липня на вулиці Пугачова у Кременчуці неповнолітній велосипедист збив пішохідку.
9 липня у Великих Сорочинцях зіткнулися велосипедисти: одного з них госпіталізували. Унаслідок ДТП травмувалася 15-річна дівчина.
8 липня в районі Чечелеве сталася ДТП за участі мікроавтобуса Renault та мотоцикла. Мотоциклом керував 32-річний чоловік — від отриманих травм він загинув на місці, а його пасажир, 16-річний хлопець, отримав тілесні ушкодження.
23 червня у Полтаві автомобіль Mazda збив велосипедиста – неповнолітній хлопець отримав травми.
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