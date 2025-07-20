У Кременчуці неповнолітній велосипедист збив пішоходку — поліція

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Учора, 19 липня, близько 16.10 на вулиці Пугачова у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, подія сталася на нерегульованому пішохідному переході. Попередньо відомо, що 14-річний велосипедист, який рухався дорогою, збив 65-річну жінку. Пішохідка травмувалася, її госпіталізували до лікарні.

Поліція порушила кримінальне провадження за ст. 291 (Порушення чинних на транспорті правил, що убезпечують рух, а також нормативно-правових актів, норм і правил виготовлення, переобладнання, ремонту транспортних засобів, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Нині усі причини та обставини події встановлюють слідчі.

Нагадаємо, нещодавно у Великих Сорочинцях зіткнулися велосипедисти: одного з них госпіталізували.