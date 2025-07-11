У Великих Сорочинцях зіткнулися велосипедисти — чоловіка госпіталізували

9 липня близько 8.00 на вулиці Гоголя у селі Великі Сорочинці зіткнулися двоє велосипедистів. Про це повідомили у поліції Полтавщини.
Унаслідок ДТП травмувалися 50-річний чоловік та 15-річна дівчина. Обох доставили до лікарні. Чоловіка ушпиталили, дівчині медики надали допомогу без госпіталізації.
За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ст. 291 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки на транспорті, що спричинило тяжкі наслідки.
Поліція з’ясовує всі обставини аварії та закликає учасників дорожнього руху бути уважними й дотримуватися ПДР, зокрема й під час їзди на велосипеді.
Нагадаємо, нещодавно у Полтаві під колесами авто загинув велосипедист.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.