Сьогодні в Україні відзначають День Повітряних сил ЗСУ

Захисників українського неба привітали очільники держави, які також вшанували памʼять загиблих українських воїнів
Сьогодні, 3 серпня, в Україні відзначають День Повітряних сил Збройних Сил України — день вдячності всім, хто боронить небо та захищає державу з повітря. Про це написав Президент України Володимир Зеленський.
Президент України подякував пілотам, інженерам, технічному персоналу, зенітникам, інструкторам та всім, хто допомагає Повітряним силам України виконувати їхню місію.
Окремо Володимир Зеленський вшанував памʼять загиблих українських воїнів, які не повернулися з бойових завдань.
— Вічна шана й пам’ять усім нашим воїнам, які загинули, захищаючи життя, — додав президент.
Він завершив своє звернення словами подяки: «Слава нашим Повітряним силам! Слава Україні!»
Воїнів Повітряних сил ЗСУ привітав та подякував їм Міністр оборони України Денис Шмигаль. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.
Він наголосив, що Україна постійно працює над посиленням авіаційних спроможностей, а український повітряний щит вже став одним із найпотужніших у Європі. Водночас держава продовжує співпрацю з міжнародними партнерами для подальшого зміцнення оборони з повітря.
Денис Шмигаль подякував кожному військовослужбовцю Повітряних сил, а також вшанував памʼять загиблих воїнів, які віддали життя заради захисту України.
Захисників українського неба також привітав очільник Полтавської ОВО Володимир Когут. Він назвав їх «героями нашого часу, людьми гарту і честі».
«Кременчуцький Телеграф» вітає наших захисників — воїнів Повітряних сил Збройних Сил України!
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