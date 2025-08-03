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Сьогодні в Україні відзначають День Повітряних сил ЗСУ

Сьогодні, 11:00 Переглядів: 137

 

Захисників українського неба привітали очільники держави, які також вшанували памʼять загиблих українських воїнів

Сьогодні, 3 серпня, в Україні відзначають День Повітряних сил Збройних Сил України — день вдячності всім, хто боронить небо та захищає державу з повітря. Про це написав Президент України Володимир Зеленський.

— Це день нашої вдячності кожному й кожній, хто відбиває російські атаки, знищує ворожі літаки, ракети та дрони. Завдає ударів по фронту з повітря. Всім, хто щодня та щоночі бореться проти російського терору, — написав глава держави.

Президент України подякував пілотам, інженерам, технічному персоналу, зенітникам, інструкторам та всім, хто допомагає Повітряним силам України виконувати їхню місію.

Окремо Володимир Зеленський вшанував памʼять загиблих українських воїнів, які не повернулися з бойових завдань.

— Вічна шана й пам’ять усім нашим воїнам, які загинули, захищаючи життя, — додав президент.

Він завершив своє звернення словами подяки: «Слава нашим Повітряним силам! Слава Україні!»

  

Воїнів Повітряних сил ЗСУ привітав та подякував їм Міністр оборони України Денис Шмигаль. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

— Наші воїни довели: плани ворога приречені на провал. Повітряні сили успішно виконують найскладніші завдання і вже збили тисячі цілей — від дронів до крилатих ракет та ворожих літаків, — зазначив міністр оборони.

Він наголосив, що Україна постійно працює над посиленням авіаційних спроможностей, а український повітряний щит вже став одним із найпотужніших у Європі. Водночас держава продовжує співпрацю з міжнародними партнерами для подальшого зміцнення оборони з повітря.

Денис Шмигаль подякував кожному військовослужбовцю Повітряних сил, а також вшанував памʼять загиблих воїнів, які віддали життя заради захисту України.

 

Захисників українського неба також привітав очільник Полтавської ОВО Володимир Когут. Він назвав їх «героями нашого часу, людьми гарту і честі».

— У День Повітряних Сил ЗСУ дякую всім, хто боронить нашу державу у небі та на землі: збиває ворожі ракети й безпілотники, прикриває військові й цивільні об’єкти. Кожен бойовий виліт, кожна знищена ціль, кожне врятоване життя — це прояв високого професіоналізму, досвіду і відваги. Вічна пам’ять тим, хто навіки в строю. Слава українським захисникам і захисницям. Слава Україні! – написав Володимир Когут.

«Кременчуцький Телеграф» вітає наших захисників — воїнів Повітряних сил Збройних Сил України!


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Автор: Віктор Крук Джерело фото: АрміяInform
Теги: повітряні сили професійне свято ЗСУ Зеленський Шмигаль
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