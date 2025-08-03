Чоловік з інвалідністю повернувся в Україну на кріслі колісному й отримав на кордоні виклик в Кременчуцький ТЦК, а там — направлення на ВЛК (уточнено)

Сьогодні, 11:41 Переглядів: 1 887 Коментарів: 1

Кременчуцький волонтер і параспортсмен Костянтин Кууск заявив, що в Україні знущаються з людей з інвалідністю

Голова громадської організації та БФ «На крилах надії України» Костянтин Кууск повернувся в Україну і на кордоні його зустріли… викликом в ТЦК. Про це він розповів у своєму Reels на Facebook.

Все б нічого, але Костянтин Кууск є особою з інвалідністю 1 групи й пересувається на кріслі колісному.

— Приїхав до моєї країни, яка знущається над особами з інвалідністю, що пересуваються на інвалідному візку… Україна — це та держава, яка знущаються з людей з інвалідністю, — заявив Костянтин Кууск.

Він додав обурений допис на своїй сторінці у Facebook.

— Я подолав майже 2000 км, щоб приїхати до ТЦК. Я — людина з інвалідністю 1-ї групи, пересуваюся на візку. І що? Україна — країна, де ТЦК викликає людей з інвалідністю, знущаючись із їхнього стану. Я — живий доказ цього. Час зупинити це свавілля!, — написав сьогодні вранці Костянтин Кууск.

Трохи пізніше він написав, що у Кременчуцькому районному ТЦК отримав направлення на проходження ВЛК.

— Сьогодні я побував у Кременчуцькому ТЦК. Я — людина з інвалідністю 1-ї групи, пересуваюся на візку, подолав майже 2000 км, щоб приїхати. Завтра мене направили на ВЛК… Україна змушує людей з інвалідністю проходити через це приниження. Досить знущань! — щойно написав Костянтин Кууск.

Костянтин Кууск відомий у Кременчуці активною громадською діяльністю з покращення ситуації з доступністю об’єктів інфраструктури для людей з інвалідністю. Він створив інтерактивну мапу доступних тротуарів та до повномасштабного вторгнення регулярно інспектував нові об’єкти.

ГО «На крилах надії України», яку очолював Костянтин Кууск, з 2017 року надавала гуманітарну допомогу внутрішньо переміщеним особам, багатодітним родинам, малозабезпеченим, учасникам бойових дій, людям з інвалідністю та іншим вразливим категоріям людей. У грудні 2017 року БФ «На крилах надії» завдяки грантовій допомозі від Агенства ООН з питань біженців відкрив у Кременчуці оновлений «Соціальний гардероб» з безплатною одежею та взуттям для нужденних. У 2018 році кременчуцька ГО «На крилах надії України» запустила доставку «соціальних» речей по всій країні.