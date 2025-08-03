Кременчуцький волонтер і параспортсмен Костянтин Кууск заявив, що в Україні знущаються з людей з інвалідністю
Голова громадської організації та БФ «На крилах надії України» Костянтин Кууск повернувся в Україну і на кордоні його зустріли… викликом в ТЦК. Про це він розповів у своєму Reels на Facebook.
Все б нічого, але Костянтин Кууск є особою з інвалідністю 1 групи й пересувається на кріслі колісному.
Він додав обурений допис на своїй сторінці у Facebook.
Трохи пізніше він написав, що у Кременчуцькому районному ТЦК отримав направлення на проходження ВЛК.
Костянтин Кууск відомий у Кременчуці активною громадською діяльністю з покращення ситуації з доступністю об’єктів інфраструктури для людей з інвалідністю. Він створив інтерактивну мапу доступних тротуарів та до повномасштабного вторгнення регулярно інспектував нові об’єкти.
ГО «На крилах надії України», яку очолював Костянтин Кууск, з 2017 року надавала гуманітарну допомогу внутрішньо переміщеним особам, багатодітним родинам, малозабезпеченим, учасникам бойових дій, людям з інвалідністю та іншим вразливим категоріям людей. У грудні 2017 року БФ «На крилах надії» завдяки грантовій допомозі від Агенства ООН з питань біженців відкрив у Кременчуці оновлений «Соціальний гардероб» з безплатною одежею та взуттям для нужденних. У 2018 році кременчуцька ГО «На крилах надії України» запустила доставку «соціальних» речей по всій країні.
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