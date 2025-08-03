У застосунку «Дія» стався збій — його потрібно оновити

У застосунку «Дія» зранку 3-го серпня фіксують технічні проблеми. Користувачі скаржаться, що під час входу в застосунок з’являється помилка з написом «На жаль, сталася помилка». Проте закривши вікно, користувачі можуть отримати доступ до електронних документів.
Також при генеруванні QR-коду електронних документів застосунок вказує «Немає доступу до реєстрів».
Перший віцепрем'єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров порадив користувачам оновити застосунок «Дія».
Оновити застосунок «Дія» потрібно через Play Market або Apple Store.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що «Укрзалізниця» дослухалася до пасажирів і змінила кількість рейсів, для яких у тестовому режимі з 1 серпня вводиться верифікація через «Дія.Підпис» під час купівлі або повернення квитків.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.