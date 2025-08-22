Буревій на Полтавщині знеструмив 26 населених пунктів і пошкодив десятки будинків

Понад 9 тисяч домогосподарств залишилися без світла — тривають аварійні роботи

Унаслідок буревію, що пронісся Полтавською областю, сталося масове відключення електроенергії. Як повідомили в Полтавській облвійськадміністрації, без світла залишилися 26 населених пунктів у Лохвицькій, Пирятинській, Лубенській, Миргородській, Полтавській, Чорнухинській та Чутівській громадах.

Загалом електропостачання втратили 938 юридичних та 9211 побутових споживачів.

Аварійні бригади вже працюють на місцях, щоб відновити енергопостачання. Точні терміни відновлення поки не повідомляються.

Також стало відомо, що у Пирятинській територіальній громаді пошкоджено покрівлі близько 100 приватних будинків. Зафіксовано падіння дерев. Інформація уточнюється.

Рятувальники закликають жителів бути обережними, не наближатися до повалених дерев, пошкоджених електроопор і дротів.

Нагадаємо, що 18 серпня у Полтавській громаді через аварію без світла понад 7 тисяч абонентів.