У Полтавській громаді через аварію без світла понад 7 тисяч абонентів

18 серпня у Полтавській громаді сталося аварійне відключення електропостачання. Про це повідомили у пресслужбі АТ «Полтаваобленерго».
Знеструмленими залишилися 7341 побутовий і 563 юридичних абоненти. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання. Коли саме подадуть струм, не уточнюють.
Нагадаємо, раніше через негоду в області вже фіксували масові аварійні відключення. Зокрема, у липні без світла залишалися понад 5 тисяч абонентів.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.