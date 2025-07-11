Через буревій понад 5 тисяч абонентів залишилися без світла на Полтавщині

Понад 5,4 тисячі абонентів залишилися без електропостачання через сильні пориви вітру у Полтавській області. Про це о 21.13 повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.
Проблеми з електрикою виникли у Зіньківській, Кременчуцькій, Карлівській та Диканській громадах.
За словами очільника ОВА, аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання.
Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про жовтий рівень небезпеки через грози, шквали до 20 м/с та град.
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