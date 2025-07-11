На Полтавщині оголосили штормове попередження: грози, шквали й град

Вдень 11 липня на Полтавщині прогнозують грози, місцями шквали до 15-20 м/с та град. Полтавський обласний центр з гідрометеорології попереджає про небезпечні метеоявища в регіоні.

Синоптики оголосили I рівень небезпечності — жовтий.

Жителів області закликають бути обережними: під час грози не перебувати під деревами, уникати відкритих ділянок та прибрати з подвір’їв легкі конструкції.

Нагадаємо, що на Полтавщину насувається холодний атмосферний фронт із заходу, який принесе послаблення спеки та окремі грозові дощі.