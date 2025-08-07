Засідання не проводяться пів року: слухання у справі загиблого внаслідок бійки маршрутника знову перенесли

Сьогодні, 12:06 Переглядів: 348

Суд запланував наступне засідання на кінець серпня, проте один із захисників обвинуваченого заявив, що перебуватиме на той момент у відпустці

Сьогодні, 7 серпня, мало б відбутися чергове судове засідання у справі загиблого внаслідок бійки водія маршрутки. Але його знову відклали.

На сьогоднішнє слухання не з’явився прокурор: як повідомила суддя Мурашова, він надіслав заяву про перенесення засідання. Проте не було на засіданні і обвинуваченого. Суддя запитала у його захисників причину неявки, на що адвокат Шевченко повідомив, що із 25 липня його підзахисний перебуває у зоні виконання бойових дій. Адвокат також надав суду відпрвідний наказ про це. Суд поцікавився, коли обвинуваченого звідти виведуть і він зможе взяти участь у засіданні хоча б у форматі відеоконференції. На це адвокатка Костюкевич відповіла, що така інформація є секретною, і вони з колегою нею не володіють.

На це суддя Мурашова відповіла, що усьому має бути межа: справу не розглядали упродовж пів року.

— Ми не слухаємо справу у зв’язку з неявкою по черзі адвокатів та обвинуваченого. Ми не слухаємо справу пів року: не день, не два, не місяць, не три місяці — пів року. Усьому має бути межа, — заявила Мурашова.

Суд почав планувати наступну дату засідання у серпні, проте адвокат Шевченко повідомив, що із 11 до 30 серпня перебуватиме у відпустці.

— Плануйте свій час. Суд не буде не призначати справу упродовж місяця, — констатувала Мурашова.

Отож наступне слухання у справі має відбутися 20 серпня. Проте, можемо припустити, що і його також перенесуть: цілком ймовірно, що адвокат Шевченко направить до суду клопотання про перенесення засідання.

Нагадаємо, востаннє судове слухання у справі відбулося 15 січня. Усі наступні слухання переносилися у зв'язку із неявкою свідків або відсутністю сторін.

Хронологія судової справи

На першому засіданні, яке відбулося 1 листопада, суд встановив та ухвалив подальший порядок та обсяг дослідження доказів. 4 листопада суд допитав двох свідків події — таксиста, який привіз обвинуваченого на автостанцію, та диспетчерку, яка того дня чергувала на зміні. 10 грудня суд досліджував письмові докази та переглядав відео, оскільки свідки у залу суду не з’явилися.

Під час судового засідання 14 січня суд допитав ще одного свідка, продовжив дивитися відео з камер відеоспостереження на місці події, а також переглянув відеозаписи слідчих експериментів з обвинуваченим та одним зі свідків. 15 січня суд також допитав ще одного свідка — диспетчера, яка того дня працювала на зміні й викликала поліцію.