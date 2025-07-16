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Колишній військовий з Полтавщини разом з дружиною організували схему «відкатів» за виплати родинам загиблих воїнів — СБУ

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 584

 

Рідним загиблих військових пропонували швидко оформити державні виплати. а натомість просили 50% від отриманої суми

Колишній військовий з Полтавщини разом із дружиною, посадовицею Запорізького ТЦК, вимагали «відкати» за гарантовані державою виплати сім’ям загиблих воїнів. У пресслужбі Служби безпеки України повідомили подробиці.

За інформацією слідчих, колишній військовослужбовець, а нині очільник кількох громадських організацій на Полтавщині, отримував від дружини контакти родичів загиблих військових. Доступ до даних родин полеглих воїнів жінка мала завдяки роботі в Запорізькому ТЦК у відділі психологічної підтримки. 

 

Чоловік дзвонив родичам загиблих та пропонував швидко оформити державні виплати в обмін на 50% одноразової компенсації. Проте й після цього продовжував вимагати регулярні «відкати» зі щомісячних платежів. Якщо ж рідні загиблих військових відмовляли йому, він починав погрожувати, що використає свої зв’язки серед військових командирів, аби заблокувати отримання компенсацій.

Правоохоронці затримали організатора схеми після того, як дружина загиблого бійця 66-ї бригади ЗСУ перерахувала на його рахунок половину одноразової компенсації.

Затримаи фігуранта 8 липня у Полтаві. Під час обшуків у чоловіка вилучили майже 50 тисяч доларів готівкою, а також документи ще 19 родин загиблих військовослужбовців.

Правоохоронці повідомили ззловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, вчинені за попередньою змовою групою осіб). Йому загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна. Триває слідство щодо його спільниці та інших причетних осіб.

Зауважимо, за даними інтернет-видання «Полтавщина» фігурантом у справі ймовірно може бути житель Нових Санжар Роман Павліченко. Чоловік — колишній військовослужбовець, а нині — керівник та співзасновник громадських організацій: Асоціації охоронців «НАСТ-Полтава», «Полтавщина — мій рідний край», Новосанжарського формування учасників бойових дій, ветеранів АТО та ООС, а також Братерства військ спеціального призначення військової розвідки. До затримання Павліченко очолював обласний осередок благодійного фонду «Українська фундація „Мрія“», що опікується підтримкою родин загиблих, зниклих безвісти та полонених українських військовослужбовців.

Нагадаємо, минулого року ми писали, як СБУ затримала банду рекетирів з Черкас, які вибивали гроші із сім’ї загиблого захисника України.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: СБУ
Теги: СБУ виплати військовослужбовці загиблі
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