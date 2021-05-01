Що кременчужанам покласти до Великоднього кошика: що можна і чого не можна святити

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 3 848

Вже у суботу православні кременчужани зазвичай йдуть в храми святити паски і яйця. Цьогоріч Кременчук знаходиться у червоній зоні, тож не радимо йти в храм святити їжу, але, якщо ви все ж вирішили це зробити, то ТелеграфЪ розібрався, що можна і чого не можна класти у великодній кошик.





Що обов'язково має бути





Обов'язково мають бути головні символи свята: паска та крашанки. А також церковні свічки, які під час служби встромляють у паску.





Крім того в кошик часто кладуть інші продукти: овочі, ковбаси, вино і т. д. Але це не обов'язково, а дещо - навіть заборонено.





Що святять





Нині рамки того, що можна і чого не можна святити на Великдень досить розмиті. Деякі священики кажуть, що м'ясо святити не можна, однак важко уявити великодній кошик без домашньої ковбаси або шинки.





Заведено святити хрін, який символізує здоров'я, і сіль - символ достатку. Також у великодній кошик кладуть сир, масло, пиріжки.





Часто кладуть фрукти чи овочі, і, хоча є інші свята, на які їх заведено святити, покласти їх у великодній кошик - не гріх.





Попри заборону святити на Великдень алкоголь, у великодніх кошиках часто можна побачити пляшку Кагору. Священники, зазвичай, нічого не мають проти посвяти вина.





Що не можна святити на Великдень





Категорично забороняється святити:

гроші та коштовності;

горілку, коньяк, самогон і інший алкоголь (крім Кагору);

кров'янку та інші продукти, виготовлені з крові тварин.

Нагадаємо, що Інститут аграрної економіки порахував, що зібрати Великодній кошик на Полтавщині обійдеться у 911 гривень.