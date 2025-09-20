Юні борці з Кременчука вибороли медалі на обласному чемпіонаті з греко-римської боротьби

18–19 вересня у Полтаві відбувся чемпіонат Полтавської області з греко-римської боротьби серед юнаків U-16 (2009–2010 р.н.). У турнірі успішно виступили вихованці Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного. Про це повідомили на фейсбук-сторінці закладу.
Призові місця здобули:
Тренують юних спортсменів Сергій Бузько та Анатолій Коханевич.
У ліцеї подякували хлопцям за наполегливість і побажали нових перемог.
Нагадаємо, навесні кременчуцькі спортсмени під тренерством Сергія Бузька стали бронзовими призерами чемпіонату України з греко-римської боротьби.
