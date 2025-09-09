Інтенсивні тренування, двосторонка, перегляд потенційних новачків та… красиво забитий гол в контрольній грі

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 196

Так заповнили більш ніж двотижневу паузу юнаки футбольного клубу СК «Полтава»

Останній матч в Національній лізі U-19 підопічні Ігоря Климовського провели 28 серпня вдома, в Кременчуці, з ровесниками з луганської «Зорі». Після цього у внутрішніх футбольних чемпіонатах країни наступила двотижнева пауза, пов’язана з міжнародними матчами українських збірних, насамперед національної. Юнаки СК «Полтава» увесь цей час провели вдома, у Кременчуці.

Таким чином утворився фактично ще один навчально-тренувальний збір для нашої юнацької команди. За цей час команда інтенсивно тренувалася, кілька днів провела в режимі дворазових занять. Тренерський склад акцентував насамперед на відпрацюванні тактичних навиків, зокрема, початок атакувальних дій від своїх воріт, конструктивних дій в центрі поля та командних дій на завершальній стадії, а також на надійності гри в обороні. Зрозуміло, особлива увага приділялася покращенню фізичного стану футболістів.

Тренерський штаб планував провести контрольний поєдинок, але знайти когось вільного для спарингу з юнаками СК «Полтава» з-поміж команд Полтавщини, що виступають в обласному чемпіонаті чи в турнірі аматорів не вдалося. Тому зосередилися на проведенні двосторонньої гри.

Вона відбулася на стадіоні «Кремінь-арена». Всіх учасників умовно поділили на команду 1 та команду 2. Включаючи футболістів, які мали статус ГНП (гравець на перегляді). Таких у матчі було 5 виконавців.

Отже, склад умовно першої команди: ГНП, Столяж, Опришко, Жадан, Бабич, Моротченко, Гайдук, Кравченко, Білан, Погорельцев.

Умовно друга команда: Шапша, Клепко, Медведєв, Троян, ГНП, Гук, Маляренко, ГНП, ГНП, ГНП.

Команди провели інтенсивний, цікавий поєдинок. Тим паче грали 10×10 три тайми по 25 хвилин кожний.

Матч додав харчів для роздумів тренерському штабу колективу. Щодо ГНП, то одного з них вирішено залишити в команді, і вже йдеться про підписання контракту з ним. За амплуа це нападник.

А долю цього контрольного поєдинку вирішив один прицільний удар. Автором красивого голу — м’яч влучив у «дев’ятку» — став представник «першої» команди Іван Білан. Ви бачите на фото цього футболіста.

Нині команда продовжує цілеспрямовано готуватися до наступного календарного матчу. Він відбудеться 13 вересня, в суботу, на львівському стадіоні «Сокол». Там о 13.00 розпочнеться поєдинок «Карпати» (Львів) U-19 — СК «Полтава» U-19.

У нашої команди всі готуються до поєдинку. Через хворобу не зможе взяти участь в ній один гравець — Руслан Котченко…