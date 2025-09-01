На кременчуцькій арені гравці СК «Полтава» програли противникам із «Зорі»

0:1 — з таким результатом на «Кремінь-арені» завершився матч СК «Полтава» U-19 — «Зоря» U-19. Гол на 15 хвилині забив Владислав Поплавський
Це був четвертий тур Національного чемпіонату U-19. Три з них юнаки команди СК «Полтава» програли.
З перших хвилин поєдинку із луганцями ігрову перевагу мали гості. У господарів загалом конструктивна гра не вдавалася. Конструктив мали давати насамперед футболісти центральної лінії півзахисту. Але…
Крім того, гравці СК «Полтава» U-19 дуже часто помилялися навіть у простих ситуаціях. У тій же першій половині гри були навіть приклади не тільки неточної гри полтавців в пас, а навіть — невдалого введення м’яча з ауту, або й просто невлучання по м’ячу. Все в сумі може говорити про зайве хвилювання, про боязнь помилитися, про невпевненість у своїх можливостях.
Тільки в другій половині першого таймі полтавці не тільки вирівняли гру, але й фіксувалася їх певна перевага. На 34 хвилині господарі створили єдиний за тайм реально голевий момент. Вони вдало зробили перехват в центрі поля і партнери фактично вивели один на один з воротарем Ярослава Кравченка. Але сильний, а головне точний удар у останнього не вийшов, хоча бив Ясролав метрів з 10-11-и. Воротар «Зорі» Владислав Чудаса ліквідував загрозу.
Щоправда, на той момент в рахунку вже вели гості. Цей гол став близнюком пропущеного м’яча у попередньому поєдинку з «Кудрівкою». Як і тоді, так і нині невдало зіграв правий фланг оборони полтавців. Цього разу захисники дозволили луганцю Борису Стрюку буквально на лінії воріт проявити неабиякі дріблерські навики накрутити трьох футболістів «Полтави» і зробити точну передачу на ніким не прикритого на куту воротарського Владислава Поплавського. Його удар був не сильним, але дуже точним — у неприкритий кут воріт. Як потім з’ясується, це й був єдиний гол у матчі. Він і став переможним для юнаків «Зорі».
Зовсім інший малюнок гри продемонстрували після перерви гравці «Полтави». Вони стали діяти активніше, винахідливіше, і головне сміливіше. Тепер господарі захопили ініціативу. Почали з’являтися сприятливі моменти, аби завершити намагання результативними ударами.
Проте хвилини до 80-ї луганцям вдалося вирівняти гру. І на 79-й хвилині тільки самовідданий сейв Артема Безпрозванного врятував «Полтаву» від другого пропущеного голу.
У господарів в останні 10 хвилин матчу активністю поблизу чужих воріт відзначалися Комарницький, Котченко та Кокшаров, який прийшов до команди з чернівецької «Буковини». Проте їхнім спробам забити гол та бодай зрівняти рахунок бракувало точності. Зокрема, найближчим до взяття воріт був Котченко на 83 хвилині. Після подачі з флангу він бив головою з лінії воротарського майданчика, однак шкіряний пролетів буквально у кількох сантиметрах від стійки воріт. Вже закінчувалася перша додана хвилина, коли потенційно небезпечний простріл у карний майданчик суперника зробив Старушко, однак захисникам «Зорі» вдалося ліквідувати загрозу.
Склад СК «Полтава» у матчі із Зорею: Безпрозванний, Василюк, Опришко (Комарницький, 76), Жадан, Столяж, Старушко, Шевченко (Котченко, 72), Маляренко (Гайдук, 46), Зіняр (Білан,85) Кравченко, Пустовіт (Кокшаров, 72).
— Так, можемо констатувати, що перший тайм наші хлопці буквально провалили, — говорить старший тренер нашої команди Ігор Климовський. — У нас не було своєї гри практично від слова взагалі. А ми цього хочемо, і цього вимагаємо. Хай навіть ми б програли, але свій малюнок гри у нас має бути. Тому маємо великі претензії до нашої середньої лінї, не вистачало конструктиву. По суті, ми поки що не ведемо гру в середній лінії. Той же Зіняр, про якого ви запитуєте. У нього є сильні сторони. Володіє непоганим дриблінгом, може пробити. Однак, починає робити вдалі дії, але не доводить їх до кінця, якось відключається.
Крім того, у нас мали місце знову серйозні помилки в захисті — саме через це у наші ворота й забивався гол. І, звісно. треба ж реалізовувати свої сприятливі нагоди. Тим паче, що у нас їх поки що й не так багато.
Ми, звісно, працюємо над цим і будемо працювати, але мені здається, що ще не всі наші гравці вже адаптувалися до зовсім іншого футболу, у який грають в юнацькому чемпіонаті. Є боязнь помилитися, звідси й уникання ризикованих рішень. Але без цього не буде гри, яку ми очікуємо, і на яку наші хлопці потенційно здатні. У цьому наш тренерський корпус переконаний.
Попереду — практично двотижнева пауза. Ми переходимо з понеділка до режиму дворазових тренувань — знаємо що треба міняти і як міняти, роботи вдосталь. Шукаємо команду для проведення спарингу в цей період. Такі у нас найближчі плани. Ви запитуєте, чи будуть ще зміни в складі? Ні. Наразі не плануємо. Працюватимемо з тими футболістами, які вже є в команді на сьогодні…
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.