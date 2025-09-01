На кременчуцькій арені гравці СК «Полтава» програли противникам із «Зорі»

Вчора, 22:00 Переглядів: 227

Це був четвертий тур Національного чемпіонату U-19. Три з них юнаки команди СК «Полтава» програли.

З перших хвилин поєдинку із луганцями ігрову перевагу мали гості. У господарів загалом конструктивна гра не вдавалася. Конструктив мали давати насамперед футболісти центральної лінії півзахисту. Але…

Крім того, гравці СК «Полтава» U-19 дуже часто помилялися навіть у простих ситуаціях. У тій же першій половині гри були навіть приклади не тільки неточної гри полтавців в пас, а навіть — невдалого введення м’яча з ауту, або й просто невлучання по м’ячу. Все в сумі може говорити про зайве хвилювання, про боязнь помилитися, про невпевненість у своїх можливостях.

Тільки в другій половині першого таймі полтавці не тільки вирівняли гру, але й фіксувалася їх певна перевага. На 34 хвилині господарі створили єдиний за тайм реально голевий момент. Вони вдало зробили перехват в центрі поля і партнери фактично вивели один на один з воротарем Ярослава Кравченка. Але сильний, а головне точний удар у останнього не вийшов, хоча бив Ясролав метрів з 10-11-и. Воротар «Зорі» Владислав Чудаса ліквідував загрозу.

Щоправда, на той момент в рахунку вже вели гості. Цей гол став близнюком пропущеного м’яча у попередньому поєдинку з «Кудрівкою». Як і тоді, так і нині невдало зіграв правий фланг оборони полтавців. Цього разу захисники дозволили луганцю Борису Стрюку буквально на лінії воріт проявити неабиякі дріблерські навики накрутити трьох футболістів «Полтави» і зробити точну передачу на ніким не прикритого на куту воротарського Владислава Поплавського. Його удар був не сильним, але дуже точним — у неприкритий кут воріт. Як потім з’ясується, це й був єдиний гол у матчі. Він і став переможним для юнаків «Зорі».

Зовсім інший малюнок гри продемонстрували після перерви гравці «Полтави». Вони стали діяти активніше, винахідливіше, і головне сміливіше. Тепер господарі захопили ініціативу. Почали з’являтися сприятливі моменти, аби завершити намагання результативними ударами.

Проте хвилини до 80-ї луганцям вдалося вирівняти гру. І на 79-й хвилині тільки самовідданий сейв Артема Безпрозванного врятував «Полтаву» від другого пропущеного голу.

У господарів в останні 10 хвилин матчу активністю поблизу чужих воріт відзначалися Комарницький, Котченко та Кокшаров, який прийшов до команди з чернівецької «Буковини». Проте їхнім спробам забити гол та бодай зрівняти рахунок бракувало точності. Зокрема, найближчим до взяття воріт був Котченко на 83 хвилині. Після подачі з флангу він бив головою з лінії воротарського майданчика, однак шкіряний пролетів буквально у кількох сантиметрах від стійки воріт. Вже закінчувалася перша додана хвилина, коли потенційно небезпечний простріл у карний майданчик суперника зробив Старушко, однак захисникам «Зорі» вдалося ліквідувати загрозу.

Склад СК «Полтава» у матчі із Зорею: Безпрозванний, Василюк, Опришко (Комарницький, 76), Жадан, Столяж, Старушко, Шевченко (Котченко, 72), Маляренко (Гайдук, 46), Зіняр (Білан,85) Кравченко, Пустовіт (Кокшаров, 72).