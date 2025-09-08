У суботу хокейний клуб «Кременчук» зіграє товариський матч із «Соколом»

У суботу, 13 вересня, у Кременчуці відбудеться товариська зустріч між хокейним клубом «Кременчук» та київським «Соколом». Матч розпочнеться о 14.00 на ЛА «Айсберг» (вул. Київська, 77).
Вхід для вболівальників — вільний. Організатори запрошують кременчужан підтримати команду та відчути атмосферу великого хокею.
Нагадаємо, що нещодавно «Кременчук» оголосив про завершення кар’єри двох своїх гравців — захисників Дмитра Ігнатенка (31 рік) та Філіпа Матвієнка (27 років).
