Два гравці ХК «Кременчук» завершили ігрову кар’єру

Хокейний клуб «Кременчук» оголосив про завершення кар’єри двох своїх гравців — захисників Дмитра Ігнатенка (31 рік) та Філіпа Матвієнка (27 років).
Дмитро Ігнатенко — чотириразовий чемпіон України, гравець збірної України, який брав участь у двох чемпіонатах світу. У складі «Кременчука» він провів чотири сезони й допоміг клубу здобути чемпіонський титул у 2025 році.
Філіп Матвієнко минулий сезон фактично пропустив через травму. За весь чемпіонат він встиг зіграти лише два матчі.
Клуб подякував обом спортсменам за вклад у розвиток команди та побажав успіхів у подальшому житті.
