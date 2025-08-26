Два гравці ХК «Кременчук» завершили ігрову кар’єру

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 102

Команда попрощалася з захисниками Дмитром Ігнатенком і Філіпом Матвієнком

Хокейний клуб «Кременчук» оголосив про завершення кар’єри двох своїх гравців — захисників Дмитра Ігнатенка (31 рік) та Філіпа Матвієнка (27 років).

Дмитро Ігнатенко — чотириразовий чемпіон України, гравець збірної України, який брав участь у двох чемпіонатах світу. У складі «Кременчука» він провів чотири сезони й допоміг клубу здобути чемпіонський титул у 2025 році.

Філіп Матвієнко минулий сезон фактично пропустив через травму. За весь чемпіонат він встиг зіграти лише два матчі.

Клуб подякував обом спортсменам за вклад у розвиток команди та побажав успіхів у подальшому житті.