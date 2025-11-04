Кожен з 11 зрадників, що воювали проти Сил оборони України, отримав вирок — 15 років тюрми

Сьогодні, 11:01

За доказовою базою Служби безпеки реальні терміни ув’язнення отримали ще одинадцять зрадників, які перейшли на бік росіян і воювали проти Сил оборони на Донеччині та Луганщині. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Українські воїни взяли бойовиків у полон під час запеклих боїв на Покровському, Краматорському та Сіверському напрямках фронту. За матеріалами військової контррозвідки та слідчих СБУ, суд призначив їм по 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як встановило розслідування, засудженими виявились жителі тимчасово окупованих територій на сході України, які вступили до лав російської армії.

Серед них — кулеметник зі 125-го стрілецького полку росіян, який спочатку обстрілював позиції ЗСУ у Херсонській області, а згодом облаштовував укріпрайони окупантів поблизу селища Іванівка на Донеччині.

Ще п’ятеро — у лавах 5-ї мотострілецької бригади та підрозділів 1-го армійського корпусу РФ допомагали захоплювати Курахове, де і потрапили у полон.

Інші троє — приєднались до 123-ї мотострілецької бригади російської армії та зводили вогневі позиції на території захопленого нафтопереробного заводу у Лисичанську.

Останні двоє — з 85-ї та 7-ї мотострілецьких бригад РФ. Перший — колишній в’язень, який воював за росіян поблизу Федорівки, другий — брав участь у штурмах позицій українських захисників біля Верхньокам’янського.

На підставі доказів, зібраних слідчими СБУ, суд визнав злочинців винними за двома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада);

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

