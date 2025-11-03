В Україні автоматично продовжено вже понад 720 тисяч відстрочок від мобілізації — міністр оборони

Понад 80% звернень для оформлення відстрочок від мобілізації відтепер подаються через застосунок «Резерв+» — без надання довідок та особистих візитів
У суботу 1-го листопада понад 720 тисяч відстрочок від мобілізації було продовжено автоматично без додаткових дій з боку військовозобов’язаних. Про це повідомив Міністр оборони Денис Шмигаль на своїй офіційній сторінці у соцмережі Telegram.
Денис Шмигаль зазначив, що понад 80% звернень для оформлення відстрочок від мобілізації подаються через застосунок «Резерв+», без надання довідок та особистих візитів.
Водночас міністр оборони закликав тих, хто має таку можливість, оформлювати відстрочку саме через «Резерв+», оскільки це швидше та зручніше.
Нагадаємо, 31 жовтня ми писали, що відстрочки від мобілізації автоматично продовжать 600 тисячам військовозобов’язаних. Про це нагадали у пресслужбі Полтавського обласного ТЦК та СП з посиланням на Міноборони.
Про спрощення порядку оформлення відстрочок та чому ТЦК цим більше не займатимуться і де їх тепер оформлювати ми розповідали ще 26 жовтня. А також повідомляли, що з 1-го листопада в Україні запрацює автоматичне продовження відстрочок від мобілізації та надали перелік, кому продовжать.
Тоді в Міноборони повідомили, що автоматично будуть продовжені понад 600 тисяч відстрочок. І понад 80% усіх відстрочок відтепер оформлюватись онлайн, інші — через ЦНАПи, а не ТЦК та СП, як це відбувалося досі. Як бачимо, реальні цифри продовження відстрочок виявилися значно більшими, ніж прогнозувало Міноборони.
