Україна, Світ, Війна

В Україні автоматично продовжено вже понад 720 тисяч відстрочок від мобілізації — міністр оборони

Сьогодні, 09:51 Переглядів: 124

 

Понад 80% звернень для оформлення відстрочок від мобілізації відтепер подаються через застосунок «Резерв+» — без надання довідок та особистих візитів

У суботу 1-го листопада понад 720 тисяч відстрочок від мобілізації було продовжено автоматично без додаткових дій з боку військовозобов’язаних. Про це повідомив Міністр оборони Денис Шмигаль на своїй офіційній сторінці у соцмережі Telegram.

— Сьогодні в Україні набув чинності новий порядок оформлення і продовження відстрочок від мобілізації. Понад 720 тисяч відстрочок вже продовжено без додаткових дій з боку людини, адже всі потрібні дані вже є в державних реєстрах, — поінформував міністр у своєму дописі.

Денис Шмигаль зазначив, що понад 80% звернень для оформлення відстрочок від мобілізації подаються через застосунок «Резерв+», без надання довідок та особистих візитів.

— А ті, хто оформляє паперові документи, тепер звертаються не до ТЦК, а до ЦНАПів. Лише сьогодні (1 листопада — ред.) ЦНАПи прийняли майже 4000 заяв,  підкреслив він.

Водночас міністр оборони закликав тих, хто має таку можливість, оформлювати відстрочку саме через «Резерв+», оскільки це швидше та зручніше.

— Дякуємо обласним військовим адміністраціям, органам місцевого самоврядування та командам ЦНАПів за підтримку та оперативну організацію процесу на місцях. Робимо процес прозорим, усуваємо людський фактор і ризики зловживань, розвантажуємо ТЦК для виконання головного завдання — забезпечення мобілізації. Продовжуємо цифровізацію задля ефективності війська, — резюмував Денис Шмигаль.

Нагадаємо, 31 жовтня ми писали, що відстрочки від мобілізації автоматично продовжать 600 тисячам військовозобов’язаних. Про це нагадали у пресслужбі Полтавського обласного ТЦК та СП з посиланням на Міноборони.

Про спрощення порядку оформлення відстрочок та чому ТЦК цим більше не займатимуться і де їх тепер оформлювати ми розповідали ще 26 жовтня. А також повідомляли, що з 1-го листопада в Україні запрацює автоматичне продовження відстрочок від мобілізації та надали перелік, кому продовжать.

Тоді в Міноборони повідомили, що автоматично будуть продовжені понад 600 тисяч відстрочок. І понад 80% усіх відстрочок відтепер оформлюватись онлайн, інші — через ЦНАПи, а не ТЦК та СП, як це відбувалося досі. Як бачимо, реальні цифри продовження відстрочок виявилися значно більшими, ніж прогнозувало Міноборони.

Автор: Віктор Крук
Міноборони відстрочка мобілізація ТЦК та СП Резерв+ ЦНАП
Вверх