Сьогодні відстрочки від мобілізації автоматично продовжать 600 тисячам військовозобов’язаних

Це стосується 14 категорій громадян, які наразі мають оформлені відстрочки від призову на військову службу за мобілізацією
Усі відстрочки від призову на військову службу за мобілізацією, підстави для яких можна підтвердити в державних реєстрах або які не можуть змінитися з часом, будуть продовжуватись автоматично. Про це нагадали у пресслужбі Полтавського обласного ТЦК та СП з посиланням на Міноборони.
Це робить процес прозорим, без потреби повторно збирати документи та повторно подавати заяву.
До кінця жовтня відстрочки автоматично продовжаться для таких категорій:
Зверніть увагу: якщо система не зможе підтвердити підставу (наприклад, через розірвання шлюбу або відсутність ваших даних у державних реєстрах), відстрочка не буде продовжена. Якщо ви все ж маєте підстави для відстрочки, спробуйте актуалізувати інформацію про себе в реєстрах.
Нагадаємо, ми ще в неділю писали про те, що в Україні спрощують порядок оформлення відстрочок та розповідали, чому ТЦК цим більше не займатимуться та де їх тепер оформлювати.
Ми також повідомляли, що з 1-го листопада в Україні запрацює автоматичне продовження відстрочок від мобілізації та надали перелік, кому продовжать.
В Міноборони повідомили, що автоматично будуть продовжені понад 600 тисяч відстрочок. І понад 80% усіх відстрочок відтепер оформлюватись онлайн, інші — через ЦНАПи, а не ТЦК та СП, як це відбувалося досі.
У Міноборони також зазначили, що перелік буде розширюватись і ще два типи відстрочок з’являться у застосунку найближчим часом. Отримати їх зможуть ті, хто доглядає за батьком або матір’ю з інвалідністю (своїми або чоловіка/дружини) та батько або мати, які самостійно виховують дитину до 18 років.
Учора ми повідомляли, що в одному з приміщень Кременчуцького РТЦК близько 16.20 сталася стрілянина. Цю подію прокоментували у пресслужбі Полтавського обласного ТЦК та СП. Під час оформлення документів на проходження військово-лікарської комісії чоловік здійснив постріли з вогнепальної зброї. Унаслідок цього двоє військових отримали поранення у ноги.
Як повідомили у пресслужбі поліції, за фактом стрілянини в Кременчуці поліція відкрила кілька кримінальних проваджень. Правопорушника затримали, зброю вилучили. Тривають слідчі дії.
Обставини події встановлює слідчо-оперативна група поліції. За цим фактом відкрито кримінальні провадження за ч.2 ст. 350 та ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.