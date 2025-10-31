Олена Шуляк
Україна, Світ, Війна

Сьогодні відстрочки від мобілізації автоматично продовжать 600 тисячам військовозобов’язаних

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 184

 

Це стосується 14 категорій громадян, які наразі мають оформлені відстрочки від призову на військову службу за мобілізацією

Усі відстрочки від призову на військову службу за мобілізацією, підстави для яких можна підтвердити в державних реєстрах або які не можуть змінитися з часом, будуть продовжуватись автоматично. Про це нагадали у пресслужбі Полтавського обласного ТЦК та СП з посиланням на Міноборони.

Це робить процес прозорим, без потреби повторно збирати документи та повторно подавати заяву.

До кінця жовтня відстрочки автоматично продовжаться для таких категорій:

  • люди з інвалідністю;
  • тимчасово непридатні до служби;
  • батьки трьох і більше дітей до 18 років;
  • батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
  • батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
  • ті, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи;
  • ті, хто доглядає за батьком або матір’ю з інвалідністю (своїми або чоловіка/дружини);
  • жінки та чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина служить у війську;
  • студенти денної або дуальної форми, які здобувають вищий рівень освіти, а також докторанти й інтерни;
  • наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які викладають і працюють за основним місцем не менш як на 0,75 ставки;
  • люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи під час дії воєнного стану;
  • родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;
  • особи, незаконно позбавлені волі через агресію РФ;
  • військові, звільнені з полону.
— Якщо ви вже оформили відстрочку і вона підпадає під автопродовження — нічого робити не потрібно. До кінця жовтня користувачі «Резерв+», які мають відстрочку, отримають сповіщення про автопродовження, - зауважили в Полтавському ОТЦК.

Зверніть увагу: якщо система не зможе підтвердити підставу (наприклад, через розірвання шлюбу або відсутність ваших даних у державних реєстрах), відстрочка не буде продовжена. Якщо ви все ж маєте підстави для відстрочки, спробуйте актуалізувати інформацію про себе в реєстрах.

 

Нагадаємо, ми ще в неділю писали про те, що в Україні спрощують порядок оформлення відстрочок та розповідали, чому ТЦК цим більше не займатимуться та де їх тепер оформлювати.

Ми також повідомляли, що з 1-го листопада в Україні запрацює автоматичне продовження відстрочок від мобілізації та надали перелік, кому продовжать.

В Міноборони повідомили, що автоматично будуть продовжені понад 600 тисяч відстрочок. І понад 80% усіх відстрочок відтепер оформлюватись онлайн, інші — через ЦНАПи, а не ТЦК та СП, як це відбувалося досі.

У Міноборони також зазначили, що перелік буде розширюватись і ще два типи відстрочок з’являться у застосунку найближчим часом. Отримати їх зможуть ті, хто доглядає за батьком або матір’ю з інвалідністю (своїми або чоловіка/дружини) та батько або мати, які самостійно виховують дитину до 18 років.

Учора ми повідомляли, що в одному з приміщень Кременчуцького РТЦК близько 16.20 сталася стрілянина. Цю подію прокоментували у пресслужбі Полтавського обласного ТЦК та СП. Під час оформлення документів на проходження військово-лікарської комісії чоловік здійснив постріли з вогнепальної зброї. Унаслідок цього двоє військових отримали поранення у ноги. 

Як повідомили у пресслужбі поліції, за фактом стрілянини в Кременчуці поліція відкрила кілька кримінальних проваджень. Правопорушника затримали, зброю вилучили. Тривають слідчі дії.

Обставини події встановлює слідчо-оперативна група поліції. За цим фактом відкрито кримінальні провадження за ч.2 ст. 350 та ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

