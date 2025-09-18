Стартувала акція «#PowerCoins»: можна обміняти зібрані монети на корм і лікування евакуйованих тварин

В Україні розпочалася щорічна благодійна акція «#PowerCoins», організована фондом UAnimals за підтримки Національного банку України.
Щоб долучитися, потрібно зібрати монети номіналом від 10 копійок до 10 гривень і до 28 листопада 2025 року віднести їх до відділень банків-партнерів — Ощадбанку та ПУМБ. Кошти перерахують на рахунок фонду.
Зібрані гроші спрямують на:
Організатори закликають долучатися не лише охочих громадян, а й колективи, школи, підприємства та організації.
Акція має на меті не тільки зібрати кошти, а й розвивати культуру благодійності в Україні.
Нагадаємо, що з жовтня Національний банк України розпочне поступове вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок.
