Стартувала акція «#PowerCoins»: можна обміняти зібрані монети на корм і лікування евакуйованих тварин

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 81

До 28 листопада можна здавати монети у відділення Ощадбанку та ПУМБ

В Україні розпочалася щорічна благодійна акція «#PowerCoins», організована фондом UAnimals за підтримки Національного банку України.

Щоб долучитися, потрібно зібрати монети номіналом від 10 копійок до 10 гривень і до 28 листопада 2025 року віднести їх до відділень банків-партнерів — Ощадбанку та ПУМБ. Кошти перерахують на рахунок фонду.

Зібрані гроші спрямують на:

корм для евакуйованих тварин;

лікування поранених і хворих тварин;

облаштування вольєрів у притулках.

Організатори закликають долучатися не лише охочих громадян, а й колективи, школи, підприємства та організації.

Акція має на меті не тільки зібрати кошти, а й розвивати культуру благодійності в Україні.

Нагадаємо, що з жовтня Національний банк України розпочне поступове вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок.