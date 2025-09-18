В Україну повернули тіла тисячі загиблих військових

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 369

18 вересня в Україну повернули 1000 тіл, які, за даними російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Найближчим часом слідчі правоохоронних органів разом з експертами МВС проведуть усі необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.

У штабі зазначили, що репатріаційні заходи стали можливими завдяки спільній роботі СБУ, Збройних сил України, МВС, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань зниклих безвісти, ДСНС та інших структур сектору безпеки.

Також подяку висловили Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння та особовому складу ЗСУ, який забезпечує перевезення тіл до спеціалізованих державних установ.

Нагадаємо, що у липні на Полтавщину привезли вагони тіл українських воїнів, ідентифікацію яких проводили прямо біля колії.