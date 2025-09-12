У «Дії» з’явився витяг про несудимість з апостилем

У застосунку «Дія» запрацювала нова послуга — витяг про несудимість з апостилем. Про це повідомили у пресслужбі сервісу.
Після оформлення документ можна отримати «Укрпоштою».
Якщо замовлено паперовий витяг, потрібно оплатити послугу протягом 24 годин.
Послуга доступна користувачам від 14 років, які мають податковий номер, ID-картку, біометричний паспорт чи посвідку на проживання.
Нагадаємо, нещодавно у «Дії» з’явилися сповіщення про медичні рецепти та направлення.
