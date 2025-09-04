На вихідних жителі Полтавщини зможуть побачити «кривавий» Місяць

Увечері 7 вересня на всій території України, зокрема й на Полтавщині, можна буде спостерігати повне місячне затемнення. Як пояснив астроном Володимир Кажанов «Суспільному», початкової фази — входження у напівтінь Землі — в Україні не видно, однак найцікавіший момент відбудеться після заходу сонця.
Під час затемнення червоні й оранжеві промені Сонця огинають Землю та досягають поверхні Місяця, а блакитне світло розсіюється в атмосфері. Тому супутник не зникає в темряві, а набуває різних відтінків — від коричневого до яскраво-червоного. Колір залежить від стану атмосфери, зокрема від наявності пилу чи бур.
Астроном радить обирати відкриту місцевість, адже у вересні Місяць сходить низько над горизонтом, і будівлі чи дерева можуть заважати огляду.
Наступне повне місячне затемнення, яке зможуть побачити українці, відбудеться лише 28 грудня 2028 року.
Нагадаємо, що торік ми писали про турбулентну повню над Кременчуком.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.