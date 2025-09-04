На вихідних жителі Полтавщини зможуть побачити «кривавий» Місяць

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 248

Увечері 7 вересня на всій території України, зокрема й на Полтавщині, можна буде спостерігати повне місячне затемнення. Як пояснив астроном Володимир Кажанов «Суспільному», початкової фази — входження у напівтінь Землі — в Україні не видно, однак найцікавіший момент відбудеться після заходу сонця.

Основні моменти затемнення:

близько 21.00 Місяць увійде в тінь Землі й набуде червоного відтінку;

спостерігати явище можна буде неозброєним оком;

для кращого ефекту підійдуть біноклі, телескопи чи відеокамери з функцією наближення.

Чому Місяць «кривавий»

Під час затемнення червоні й оранжеві промені Сонця огинають Землю та досягають поверхні Місяця, а блакитне світло розсіюється в атмосфері. Тому супутник не зникає в темряві, а набуває різних відтінків — від коричневого до яскраво-червоного. Колір залежить від стану атмосфери, зокрема від наявності пилу чи бур.

Астроном радить обирати відкриту місцевість, адже у вересні Місяць сходить низько над горизонтом, і будівлі чи дерева можуть заважати огляду.

Наступне повне місячне затемнення, яке зможуть побачити українці, відбудеться лише 28 грудня 2028 року.

Нагадаємо, що торік ми писали про турбулентну повню над Кременчуком.