Верховна Рада прийняла закон про збільшення штрафів за неповагу до суду та неприбуття за його викликом

Сьогодні, 16:05 Переглядів: 72

Посилення відповідальності передбачено для підозрюваних, обвинувачених, свідків, потерпілих, цивільних відповідачів та представників юрособи, щодо якої здійснюється провадження з метою пришвидшити розгляд кримінальних проваджень у судах

Верховна Рада внесла зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо забезпечення поваги до суду та оперативності розгляду кримінального провадження судом. Відповідний законопроєкт № 11387 ухвалений сьогодні, 3-го серпня, у парламенті в цілому.

Він передбачає посилення відповідальності за ухилення від явки до суду. Зокрема грошове стягнення для підозрюваного, обвинуваченого, свідка або потерпілого, який не з’явився без поважних причин на виклик суду зможе сягати 12 112 грн.

Також суд зобов’яжуть порушувати питання про відповідальність прокурора або адвоката, які не прибули, перед органами, що згідно із законом уповноважені притягати їх до дисциплінарної відповідальності, тобто, перед кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів (КДКП) та кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури (КДКА).

У які статті КПК та КУпАП внесли зміни

Зміни внесені до ч. 1 статті 139 Кримінального процесуального кодексу (КПК) — збільшено грошове стягнення за неприбуття на виклик до суду.

Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юрособи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому КПК порядку викликаний, не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі:

від 1514 до 3028 грн — у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора (зараз 757 — 1514 грн)

— у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора (зараз 757 — 1514 грн) від 3028 до 12112 грн — у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду (зараз 1514–6056 грн).

Крім того, ч. 3 ст. 314 КПК, яка регулює питання підготовчого судового засідання, доповнено новою нормою, за якої неприбуття на підготовче судове засідання прокурора, потерпілого, цивільного позивача та цивільного відповідача, а також їх законних представників, представника юрособи, щодо якої здійснюється провадження, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце засідання, не перешкоджає вирішенню питань, пов’язаних з підготовкою до судового розгляду, крім випадків, передбачених законом.

У статті 324 КПК передбачено посилення відповідальність за неприбуття на судове засідання прокурора та захисника. Наразі вона передбачає, що якщо причина неприбуття є неповажною, суд порушує питання про відповідальність прокурора або адвоката, які не прибули, перед органами, що згідно із законом уповноважені притягати їх до дисциплінарної відповідальності. В ухваленому законопроєкті встановлено, що суд не просто «порушує», а «зобов’язаний порушити».

Зміни, внесені законопроєктом до статті 185-3 КУпАП передбачають підвищення відповідальності за прояв неповаги до суду через збільшені розміри штрафів.

Так, неповага до суду, що виразилась у злісному ухиленні від явки в суд свідка, потерпілого, позивача, відповідача або в непідкоренні зазначених осіб та інших громадян розпорядженню головуючого чи в порушенні порядку під час судового засідання, а так само вчинення будь-ким дій, які свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил — каратиметься штрафом від 1700 до 3 400 грн.

Ті самі діяння, вчинені повторно протягом року після накладення стягнення — до 6 800 грн.

Злісне ухилення експерта, спеціаліста, перекладача від явки в суд — каратиметься штрафом від 1700 до 3 400 грн.

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроєкту з посиланням на інформацію Офісу Генпрокурора у справах Майдану наразі «існують провадження, що роками залишаються на стадії підготовчого засідання, на якому не вирішуються питання щодо винуватості особи». Так, у 2-х кримінальних провадженнях підготовче засідання триває вже понад 3 роки, ще у 2-х — понад 4 роки, а у 4-х — понад 5 років!»

— Проєкт Закону розроблено з метою зменшення кількості проявів неповаги до суду, а також системного подолання проблеми безпідставних неявок учасників кримінального провадження в судові засідання, що зумовлює порушення розумних строків розгляду справ, — зазначають ініціатори законопроєкту.

Посилення відповідальності передбачено з метою пришвидшити розгляд кримінальних проваджень у судах.

