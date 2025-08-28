«Укрзалізниця» повідомила про тимчасові зміни в русі поїздів через пошкодження інфраструктури в районі Козятина.
Поїзди, що курсують між Києвом і Львовом, тепер прямують об’їзним маршрутом через станції Коростень — Звягель — Шепетівка — Здолбунів — Львів.
Для пасажирів:
Затримки руху:
В «Укрзалізниці» запевнили, що намагаються скоротити час затримок і максимально відновити графік.
Пасажири, які не встигли на свої рейси через повітряну тривогу, зможуть відправитися іншими поїздами цього напрямку за наявними квитками.
Як повідомили в УЗ о 9.42, залізничники оперативно відновили інфраструктуру пошкодженого вузла у Козятині. Тож всі поїзди, що прямуватимуть до Вінниці, Тернополя, Хмельницького, Львова та Одеси будуть прямувати через Козятин без обʼїзду раніше пошкодженої ділянки.
На одній з ділянок регіону поїзди прямуватимуть під резервними тепловозами, оскільки відновлення інфраструктури ще триває.
Нагадаємо, що нещодавно УЗ тимчасово змінила маршрут електрички Київ – Гребінка.
