Україна, Світ

Через пошкодження інфраструктури УЗ змінила маршрути низки поїздів (доповнено)

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 236

 Частину пасажирів пересаджують на автобуси, можливі затримки до 6 годин

«Укрзалізниця» повідомила про тимчасові зміни в русі поїздів через пошкодження інфраструктури в районі Козятина.

Поїзди, що курсують між Києвом і Львовом, тепер прямують об’їзним маршрутом через станції Коростень — Звягель — Шепетівка — Здолбунів — Львів.

Для пасажирів:

  • До/з Хмельницького та Вінниці організували автобусне сполучення.
  • Пасажири, які прямують до/з Тернополя (поїзди №21 та №103), пересаджуються на станції Красне.

Затримки руху:

  • Поїзди з напрямку Жмеринка — Київ (№106 Одеса — Київ, №74 Перемишль — Харків, №22/104 Львів — Харків/Краматорськ) затримуються на 5 і більше годин.
  • Низка рейсів Інтерсіті+ із Києва (№743 Київ — Львів, №732 Київ — Запоріжжя, №722 Київ — Харків, №712 Київ — Краматорськ) можуть відправлятися із запізненням до 2 годин.
  • Міжнародний поїзд №23 Київ — Хелм запізниться приблизно на 6 годин через затримку зворотного рейсу.

В «Укрзалізниці» запевнили, що намагаються скоротити час затримок і максимально відновити графік.

Пасажири, які не встигли на свої рейси через повітряну тривогу, зможуть відправитися іншими поїздами цього напрямку за наявними квитками.

Доповнено:

Як повідомили в УЗ о 9.42, залізничники оперативно відновили інфраструктуру пошкодженого вузла у Козятині. Тож всі поїзди, що прямуватимуть до Вінниці, Тернополя, Хмельницького, Львова та Одеси будуть прямувати через Козятин без обʼїзду раніше пошкодженої ділянки.

На одній з ділянок регіону поїзди прямуватимуть під резервними тепловозами, оскільки відновлення інфраструктури ще триває.

Нагадаємо, що нещодавно УЗ тимчасово змінила маршрут електрички Київ – Гребінка.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: Укрзалізниця наслідки атаки зміна руху
Теги: Укрзалізниця наслідки атаки зміна руху
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

