Укрзалізниця тимчасово змінює маршрут електрички Київ – Гребінка

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 126

Через ремонт колій з 28 серпня електропоїзд вирушатиме не з головного вокзалу

У зв’язку з плановими ремонтними роботами на залізничних коліях, з 28 по 30 серпня, з 2 по 6 вересня, з 8 по 13 вересня та з 15 по 20 вересня змінюється маршрут поїзда №6820, що курсує за напрямком Київ – Гребінка. Про це повідомили в Укрзалізниці.

У зазначені дати електричка відправлятиметься зі станції Київ-Волинський (а не з Київ-Пасажирського вокзалу, як зазвичай). Відправлення — о 18.30, прибуття в Гребінку — о 21.50.

Укрзалізниця закликає пасажирів заздалегідь враховувати ці зміни при плануванні подорожей.

Нагадаємо, що з 3 по 29 вересня між Полтавою і Києвом курсує додатковий поїзд № 222/221.