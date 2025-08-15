ГО "Захист держави"
Полтавщина, Подорожі

Ще один додатковий поїзд на Полтавщині: «Укрзалізниця» посилює сполучення між Полтавою та Києвом

Сьогодні, 22:00

 

Курсуватиме поїзд у вересні, з 3 по 29 число

«Укрзалізниця» продовжує підсилювати сполучення Полтавщини з іншими областями. Так у вересні компанія запускає додатковий поїзд із Полтави до Києва, повідомляють у пресслужбі.

Відомо, що курсуватиме додатковий поїзд № 222/221 з 3 по 29 вересня по непарних числах.

Розклад руху:

  • з Києва — 7.57, прибуття до Полтави о 12.39;

  • з Полтави — 14.59, прибуття до Києва о 20.10.

У Полтаві поїзд прибуватиме та відправлятиметься з Київського вокзалу. Зупинки заплановані у Гребінці, Лубнах та Миргороді.

В «Укрзалізниці» зазначають, що до складу поїзда увійдуть купейні та плацкартні вагони, адаптовані під формат сидіння відповідного класу. Додатковий рейс вдалося організувати завдяки оптимізації роботи нічного поїзда Південного напрямку, який після прибуття до Києва одразу вирушатиме у денний рейс.

Квитки вже можна придбати онлайн або у касах вокзалів.

Нагадаємо, у вересні «Укрзалізниця» також запускає новий поїзд сполученням Кременчук-Чоп.

Автор: Яна Гудзь
Теги: Укрзалізниця поїзд
