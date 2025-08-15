З вересня курсуватиме новий потяг Чоп — Кременчук

«Укрзалізниця» з вересня призначає новий пасажирський потяг №260/259 сполученням Чоп — Кременчук. Про це повідомила пресслужба компанії.
Маршрут почне працювати з 2 вересня:
з Чопа поїзд вирушатиме по вівторках, п’ятницях і суботах о 14.24 та прибуватиме до Кременчука наступного дня о 13.33;
з Кременчука — по середах, суботах і неділях о 14.18 з прибуттям до Чопа наступного дня о 12.45.
У компанії зазначають, що нове сполучення дасть змогу зручніше подорожувати між Полтавщиною та Закарпаттям, а також забезпечить додаткові пересадки на інші напрямки.
Нагадаємо, нещодавно в «Укрзалізниці» розповіли, які залізничні квитки можуть подорожчати.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.