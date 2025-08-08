В «Укрзалізниці» розповіли, які залізничні квитки можуть подорожчати

До завершення воєнного стану квитки мають залишатися за сталими цінами, але вже сьогодні можна запровадити динамічне ціноутворення
Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський вважає, що залізничні квитки мають залишитися доступними принаймні до кінця воєнного стану. Водночас, на його думку, вартість деяких квитків можна підвищити, не чекаючи завершення бойових дій. Про це він сказав під час зустрічі з журналістами, передає УНІАН.
Він додав, що також не розуміє збереження регульованого державою тарифу на перевезення в СВ вагонах.
На уточнювальне запитання, чи подавала компанія пропозицію щодо перегляду вартості пасажирських перевезень, очільник компанії відповів негативно.
А на запитання, чи буде перегляд вартості квитків для пасажирів до завершення воєнного стану, Перцовський висловив думку, як це можна реалізувати.
Нагадаємо, ми писали, що «Укрзалізниця» вводить верифікацію через Дію для купівлі й повернення квитків. Ми також повідомляли, що УЗ також посилює контроль під час посадки пасажирів у поїзди — на вокзалах працюватимуть вибіркові групи воєнізованої охорони.
