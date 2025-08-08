В «Укрзалізниці» розповіли, які залізничні квитки можуть подорожчати

До завершення воєнного стану квитки мають залишатися за сталими цінами, але вже сьогодні можна запровадити динамічне ціноутворення

Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський вважає, що залізничні квитки мають залишитися доступними принаймні до кінця воєнного стану. Водночас, на його думку, вартість деяких квитків можна підвищити, не чекаючи завершення бойових дій. Про це він сказав під час зустрічі з журналістами, передає УНІАН.

— Моя позиція, що повинні залишитися доступними квитки принаймні до кінця воєнного стану, оскільки, пенсії не особливо збільшуються. При цьому, ми вважаємо, що можна вже запровадити певну лібералізацію, щоб люди, які завчасно купують квитки, робили б це за найменшим тарифом. Але ті, хто беруть в останній момент, або квитки, які залишаються — для них був би динамічний тариф, — зазначив керівник УЗ.

Він додав, що також не розуміє збереження регульованого державою тарифу на перевезення в СВ вагонах.

— Ми точно підтримаємо позицію, що доступні квитки мають залишитися, але вже сьогодні можна запровадити певне динамічне ціноутворення, можна лібералізувати певну категорію дорогих квитків. Це дасть ресурс для розвитку пасажирських перевезень, — зазначив Олександр Перцовський.

На уточнювальне запитання, чи подавала компанія пропозицію щодо перегляду вартості пасажирських перевезень, очільник компанії відповів негативно.

А на запитання, чи буде перегляд вартості квитків для пасажирів до завершення воєнного стану, Перцовський висловив думку, як це можна реалізувати.

— До завершення воєнного стану квитки мають залишатися за постійними цінами. Люди повинні мати до них доступ. Як на мене, це можна поєднати з тим, що квитки, які беруться в останній день, можуть коштувати дорожче. Це не має поширюватися на військових, — зауважив керівник УЗ.

