Учасникам бойових дій повернули 14 днів додаткової відпустки
Сьогодні, 09:03
Переглядів: 337
Нові правила також стосуються гарантованих 15 днів і навчання контрактників
Президент України підписав закон, який повертає учасникам бойових дій право на 14-денну додаткову відпустку. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента полковник Павло Паліса.
Закон також передбачає:
- гарантовані 15 днів щорічної відпустки для всіх військовослужбовців — це частина основної відпустки, яку мають надати обов’язково;
- ще 15 днів можуть надаватися залежно від обставин у підрозділі;
- додаткові 14 днів для УБД — це норма, яку тимчасово скасували під час воєнного стану, але тепер її поновлено;
- навчальну відпустку для військових-контрактників, які навчаються за програмою «18–24», зокрема для складання іспитів.
Закон набирає чинності через місяць після публікації.
Нагадаємо, що торік в Україні автоматизували надання статусу учасника бойових дій. Станом на початок листопада 2024 року, 33 753 жителі Полтавської області мали статус учасника бойових дій.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.