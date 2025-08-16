ГО "Захист держави"
Україна, Світ

У «Дії» тимчасово не працюватимуть частина послуг: Мін’юст оновлює реєстри

Сьогодні, 13:21 Переглядів: 145

 Обмеження триватимуть з вечора 16 серпня до ранку 18 серпня

Із 20.00 16 серпня до 8.00 18 серпня частина послуг у застосунку та на порталі «Дія» буде тимчасово недоступна. Про це повідомили у Мінцифри.

Причина — планове оновлення реєстрів Міністерством юстиції. «Дія» не зберігає особисті дані користувачів — вони відображаються з державних реєстрів у момент користування сервісом.

Під час технічних робіт будуть недоступні такі послуги:

  • реєстрація, зміни та припинення ФОП;
  • Дія.QR;
  • «єВідновлення»;
  • бронювання працівників;
  • повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС;
  • перереєстрація авто;
  • актові записи про зміну імені, народження, шлюб і розлучення;
  • свідоцтва про народження, витяг про місце проживання дитини;
  • заява на субсидію, послуга «єМалятко»;
  • декларування місця проживання (для дітей та дорослих);
  • держреєстрація прав на нерухоме майно, витяг з ДРРП;
  • витяг з ЄДР;
  • реєстрація ТОВ за модельним статутом;
  • заяви до міжнародного Реєстру збитків;
  • послуги «єРобота», «єОселя», «єДекларація»;
  • будівельні послуги та «еПідприємець»;
  • «Шлюб онлайн» (крім послуги заручин).

Інші сервіси «Дії» працюватимуть у звичайному режимі.

Користувачам радять завчасно отримати потрібні документи або скористатися послугами після завершення технічних робіт.

Руслана Горгола
