У «Дії» тимчасово не працюватимуть частина послуг: Мін’юст оновлює реєстри

Сьогодні, 13:21 Переглядів: 145

Обмеження триватимуть з вечора 16 серпня до ранку 18 серпня

Із 20.00 16 серпня до 8.00 18 серпня частина послуг у застосунку та на порталі «Дія» буде тимчасово недоступна. Про це повідомили у Мінцифри.

Причина — планове оновлення реєстрів Міністерством юстиції. «Дія» не зберігає особисті дані користувачів — вони відображаються з державних реєстрів у момент користування сервісом.

Під час технічних робіт будуть недоступні такі послуги:

реєстрація, зміни та припинення ФОП;

Дія.QR;

«єВідновлення»;

бронювання працівників;

повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС;

перереєстрація авто;

актові записи про зміну імені, народження, шлюб і розлучення;

свідоцтва про народження, витяг про місце проживання дитини;

заява на субсидію, послуга «єМалятко»;

декларування місця проживання (для дітей та дорослих);

держреєстрація прав на нерухоме майно, витяг з ДРРП;

витяг з ЄДР;

реєстрація ТОВ за модельним статутом;

заяви до міжнародного Реєстру збитків;

послуги «єРобота», «єОселя», «єДекларація»;

будівельні послуги та «еПідприємець»;

«Шлюб онлайн» (крім послуги заручин).

Інші сервіси «Дії» працюватимуть у звичайному режимі.

Користувачам радять завчасно отримати потрібні документи або скористатися послугами після завершення технічних робіт.