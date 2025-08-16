У «Дії» тимчасово не працюватимуть частина послуг: Мін’юст оновлює реєстри
Сьогодні, 13:21
Обмеження триватимуть з вечора 16 серпня до ранку 18 серпня
Із 20.00 16 серпня до 8.00 18 серпня частина послуг у застосунку та на порталі «Дія» буде тимчасово недоступна. Про це повідомили у Мінцифри.
Причина — планове оновлення реєстрів Міністерством юстиції. «Дія» не зберігає особисті дані користувачів — вони відображаються з державних реєстрів у момент користування сервісом.
Під час технічних робіт будуть недоступні такі послуги:
- реєстрація, зміни та припинення ФОП;
- Дія.QR;
- «єВідновлення»;
- бронювання працівників;
- повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС;
- перереєстрація авто;
- актові записи про зміну імені, народження, шлюб і розлучення;
- свідоцтва про народження, витяг про місце проживання дитини;
- заява на субсидію, послуга «єМалятко»;
- декларування місця проживання (для дітей та дорослих);
- держреєстрація прав на нерухоме майно, витяг з ДРРП;
- витяг з ЄДР;
- реєстрація ТОВ за модельним статутом;
- заяви до міжнародного Реєстру збитків;
- послуги «єРобота», «єОселя», «єДекларація»;
- будівельні послуги та «еПідприємець»;
- «Шлюб онлайн» (крім послуги заручин).
Інші сервіси «Дії» працюватимуть у звичайному режимі.
Користувачам радять завчасно отримати потрібні документи або скористатися послугами після завершення технічних робіт.
