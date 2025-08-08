Прикордонники затримали чоловіка, який намагався перелетіти в Молдову на параплані

На Хмельниччині прикордонники затримали чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон із Молдовою на параплані. Як розповіли у ДПСУ, параплан 48-річний мешканець Хмельниччини придбав через інтернет за 500 євро.
Політ, який міг закінчитися трагедією, прикордонники Могилів-Подільського загону зупинили ще до старта. «Пілота» затримали та притягнули до адмінвідповідальності.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як на Одещині чоловіки з Полтавської області хотіли незаконно перетнути кордон на автівці, але застрягли в багнюці.
Навесні ми писали, як на Волині прикордонники затримали двох 21-річних полтавців, які намагалися незаконно перетнути кордон.
У березні кременчужанин намагався незаконно перетнути кордон, але заблукав у поліських болотах і обморозив ноги.
