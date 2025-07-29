Президент України підписав закон, який дозволяє проходити військову службу за контрактом людям старше 60 років

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 421

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 13229 про внесення змін до закону «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо проходження військової служби за контрактом особами, які досягли граничного віку перебування на військовій службі. Він дозволяє проходження військової служби за контрактом особам віком старше 60 років. Інформація про це з’явилася у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Закон дозволяє особам, які хоч і досягли граничного віку, але готові служити, укласти контракт на проходження військової служби. Відтепер громадяни, які досягли 60-річного віку, за власним бажанням можуть бути повторно взяті на військовий облік у разі наявності письмової згоди командира військової частини щодо прийняття їх на військову службу за контрактом.

Згідно з законом, такі особи зможуть бути прийняті на посади рядового, сержантського та офіцерського складу за умови, що вони були звільнені зі служби після 1 січня 2015 року. Для укладення контракту офіцерським складом окрім письмової згоди командира військової частини потрібне погодження Генерального штабу ЗСУ. Термін контракту для таких вікових добровольців становить один рік з можливістю його продовження.

Чоловіки старше 60 років зможуть добровільно повернутися на військову службу, але є умови

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» писав, що 16 липня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 13229 про внесення змін до закону «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо проходження військової служби за контрактом особами, які досягли граничного віку перебування на військовій службі. Як пояснював член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, ці зміни до закону не передбачають масового повернення на військову службу людей старше 60 років. Йдеться лише про окремих фахівців з унікальним досвідом. Рішення щодо укладення контракту з такими громадянами на один рік ухвалюватиметься вибірково й винятково за згоди вищого військового керівництва.

Вже найближчим часом чоловіки старше 60 років зможуть добровільно повернутися на військову службу

4-го червня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 13229 у першому читанні. «Кременчуцький Телеграф» аналізував цей законопроєкт. Ми зазначали, що законопроєкт № 13229 був зареєстрований у Верховній Раді 30 квітня, а профільний комітет його розглянув та рекомендував до ухвалення 29 травня — це вражаюча швидкість проходження цього законопроєкту у парламенті. Ми прогнозували, що законопроєкт може бути прийнятий в цілому найближчими днями. Саме так і сталося.

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Варто зазначити, що в ЗМІ його часто називають законопроєктом про «мобілізацію чоловіків 60+». Проте, це не зовсім так. Точніше, це зовсім не так. Що саме передбачено в цьому законопроєкті.

Для підписання контракту чоловіки старше 60 років мають отримати висновок ВЛК про придатність до проходження військової служби за станом здоров’я та мати письмову згоду від командира частини, який готовий взяти таких чоловіків до своєї частини.

Добровольцям віком 60+ будуть доступні лише небойові посади рядового, сержантського або старшинського складу. Офіцерський склад також зможе укласти контракти за умови, якщо офіцер звільнився зі служби після 1 січня 2015 року та лише за погодженням Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, для добровольців віком 60+ за умовами контракту буде встановлюватися випробувальний термін на два місяці. Якщо військовослужбовець не пройде випробування або ж виявиться його службова невідповідність, контракт можуть розірвати.

Хоча контракт можна буде підписати лише на один рік, але за бажання військовослужбовця та погодження його командування його зможуть продовжити.

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Новий законопроєкт дасть змогу мотивованим та досвідченим чоловікам повертатися на військову службу. Адже наразі законодавство України не дозволяє залучати до військової служби громадян, яким виповнилося 60 років.

Тривала російська агресія, потребує безперервного поповнення ЗСУ та Сил оборони. Проведення загальної мобілізації стикається з величезними труднощами, а кількість добровольців, готових стати на захист України, недостатня для укомплектування підрозділів Сил оборони України.

Раніше ми писали, що восени 2023 року у Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт № 10084, у якому пропонується також змінити норми закону «Про військовий обов’язок та військову службу» — підвищити граничний вік проходження військової служби в умовах воєнного стану, який наразі для більшості категорій військовослужбовців обмежений 60 роками. Ці обмеження під час дії воєнного стану пропонується прибрати. При цьому змінювати вікові обмеження на призов на військову службу у цьому законопроєкті не пропонується. Тож новий законопроєкт № 13229 його фактично доповнив та розширив.