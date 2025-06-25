З 1-го липня Пенсійний фонд призначатиме та виплачуватиме соціальні допомоги: що зміниться

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 5

Раніше ці соцвиплати адміністрували в Міністерстві соціальної політики

З 1-го липня Пенсійний фонд України (ПФУ) розширить свої повноваження у сфері надання соціальних послуг. Відомство призначатиме та виплачуватиме низку державних соціальних допомог, які раніше перебували у віданні Міністерства соціальної політики. Про це повідомила пресслужба ПФУ.

Починаючи з 1 липня 2025 року в Україні набувають чинності зміни, затверджені постановою Кабміну № 695 від 11 червня.

Відповідно до цього рішення запроваджено новий порядок призначення та виплати окремих видів соціальних допомог, що доручається ПФУ. В уряді наголошують, що основна мета цих змін — спростити доступ громадян до соцдопомоги, скоротити бюрократію та об'єднати надання державних соціальних виплат в єдиній структурі.

Тепер громадянам потрібно буде подавати одну заяву, в якій можна зазначити необхідний тип соцвиплати. При цьому перелік документів для оформлення залишається без змін. Це означає, що замість відвідування кількох інстанцій та отримання різних довідок тепер буде достатньо одного звернення до Пенсійного фонду.

Які виплати здійснюватиме Пенсійний фонд

З 1 липня ПФУ набуває повноважень з призначення та виплати державної соціальної допомоги:

допомога особам пенсійного віку, які не мають достатнього стажу для отримання пенсії;

допомога особам з інвалідністю І, II, III груп;

соціальна підтримка малозабезпечених сімей, включаючи виплати дітям померлого годувальника за відсутності в нього страхового стажу;

допомога по догляду за самотніми малозабезпеченими особами, людьми з інвалідністю підгруп А та Б I групи, а також особам старше 80 років;

виплати військовим з інвалідністю, що виникла внаслідок війни, якщо вони вже оотримують пенсію по інвалідності;

виплати допомоги ветеранам Другої світової війни;

виплати військовослужбовцям та правоохоронцям, які мають пенсію за вислугу років;

виплати допомоги особам з інвалідністю з дитинства І-ІІІ груп;

виплати дітям з інвалідністю віком до 18 років;

виплати надбавки для догляду за дитиною з інвалідністю.

Як можна подати документи на соцвиплати

Буде доступно кілька каналів подання заяви та документів на отримання соцвиплат:

у сервісних центрах Пенсійного фонду України незалежно від місця проживання;

через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП);

поштою — з комплектом документів та заповненою заявою;

онлайн — через вебпортал електронних послуг ПФУ (повний функціонал буде доступний з 1 вересня 2025 року).

Для чого це робиться

У ПФУ зазначають, що розміри соцвиплат залишаться без змін. Зміни стосуються виключно порядку призначення та спрощення доступу до послуг.

Перехід функцій від Мінсоцполітики до Пенсійного фонду спрямований на:

оптимізацію адміністрування;

зменшення навантаження на громадян;

скорочення паперової тяганини;

посилення прозорості системи соціальної підтримки.

— Тепер усі процедури, пов’язані із соцвиплатами, можна буде реалізувати через єдину структуру, що робить взаємодію громадян із державою більш передбачуваною та зручною, — пояснюють у ПФУ.

Механізм передачі функцій щодо призначення та виплати державних соціальних допомог від органів соцзахисту населення до ПФУ сьогодні обговорили заступники голів облвійськадміністрацій, керівники департаментів та управлінь соцзахисту, фахівці Пенсійного фонду й міністерка Мінсоцполітики України Оксана Жолнович. Про це повідомила пресслужба Полтавської ОВА.

— З 1 липня призначення та виплату державних соціальних допомог здійснюватиме Пенсійний фонд України. Ми повинні подбати, щоб передавання функцій відбулося непомітно для людей. Управління та відділи соцзахисту повинні об’єднати зусилля, адже ці виплати, для більшості людей, є єдиним джерелом фінансових надходжень, — зауважив заступник начальника Полтавської ОВА Антон Чубенко.

В Полтавській області вже напрацьовано алгоритм організації процесу передачі баз даних та електронних реєстрів отримувачів державних та соціальних допомог від місцевих органів соціального захисту населення до Головного управління ПФУ.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Україні у 2025 році планують централізувати усі соцвиплати.

Наприкінці минулого року «Кременчуцький Телеграф» писав, що уряд спростив отримання соцдопомоги — українцям не потрібно надавати паперові документи, якщо вони вже є в електронних базах.