З 1-го липня Пенсійний фонд призначатиме та виплачуватиме соціальні допомоги: що зміниться

З 1-го липня Пенсійний фонд України (ПФУ) розширить свої повноваження у сфері надання соціальних послуг. Відомство призначатиме та виплачуватиме низку державних соціальних допомог, які раніше перебували у віданні Міністерства соціальної політики. Про це повідомила пресслужба ПФУ.
Починаючи з 1 липня 2025 року в Україні набувають чинності зміни, затверджені постановою Кабміну № 695 від 11 червня.
Відповідно до цього рішення запроваджено новий порядок призначення та виплати окремих видів соціальних допомог, що доручається ПФУ. В уряді наголошують, що основна мета цих змін — спростити доступ громадян до соцдопомоги, скоротити бюрократію та об'єднати надання державних соціальних виплат в єдиній структурі.
Тепер громадянам потрібно буде подавати одну заяву, в якій можна зазначити необхідний тип соцвиплати. При цьому перелік документів для оформлення залишається без змін. Це означає, що замість відвідування кількох інстанцій та отримання різних довідок тепер буде достатньо одного звернення до Пенсійного фонду.
Які виплати здійснюватиме Пенсійний фонд
З 1 липня ПФУ набуває повноважень з призначення та виплати державної соціальної допомоги:
Як можна подати документи на соцвиплати
Буде доступно кілька каналів подання заяви та документів на отримання соцвиплат:
Для чого це робиться
У ПФУ зазначають, що розміри соцвиплат залишаться без змін. Зміни стосуються виключно порядку призначення та спрощення доступу до послуг.
Перехід функцій від Мінсоцполітики до Пенсійного фонду спрямований на:
Механізм передачі функцій щодо призначення та виплати державних соціальних допомог від органів соцзахисту населення до ПФУ сьогодні обговорили заступники голів облвійськадміністрацій, керівники департаментів та управлінь соцзахисту, фахівці Пенсійного фонду й міністерка Мінсоцполітики України Оксана Жолнович. Про це повідомила пресслужба Полтавської ОВА.
В Полтавській області вже напрацьовано алгоритм організації процесу передачі баз даних та електронних реєстрів отримувачів державних та соціальних допомог від місцевих органів соціального захисту населення до Головного управління ПФУ.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Україні у 2025 році планують централізувати усі соцвиплати.
Наприкінці минулого року «Кременчуцький Телеграф» писав, що уряд спростив отримання соцдопомоги — українцям не потрібно надавати паперові документи, якщо вони вже є в електронних базах.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.