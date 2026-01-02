ГО "Захист держави"
Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

За минулу добу на Полтавщині сталося 5 пожеж — на Кременчуччині загинула людина (додано)

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 96

 

У Полтаві на річці Ворскла під лід провалилася людина — її врятували

За минулу добу в Полтавській області зареєстровано 8 небезпечних подій, серед яких 5 пожеж. Одна з них з загибеллю людини сталася у Кременчуцькому районі. Про це в оперативній інформації про основні надзвичайні ситуації техногенного, природного та іншого характеру повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Полтавській області.

Учора, 1 січня, о 04.02 в селі Слюзівка Семенівської громади загорівся житловий будинок. Внаслідок пожежі загинула людина, а ще одна отримала травми. Вогонь знищив покрівлю будинку, вікна, двері та майно. Сам будинок вдалося врятувати від повного знищення вогнем. До гасіння пожежі залучалась 8 ДПРП та Семенівська місцева пожежна охорона. В зв’язку з сильним задимленням рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.

Учора рятувальники погасили три пожежі, що виникли у господарчих спорудах в містах Зіньків, Гадяч та селищі Комишня Полтавського та Миргородського районів. Постраждалих внаслідок цих пожеж не зареєстровано.

А от під час пожежі легкового автомобіля у селищі Велика Багачка Миргородського району, яка сталася учора, 1 січня, о 17.33, було травмовано людину. Автомобіль згорів, вогонь пошкодив покрівлю та перекриття гаражу, а також домашнє майно, що там зберігалося. Сам гараж та поряд розташований житловий будинок вдалося врятувати.

Учора о 16.03 в Полтаві на річці Ворскла стався нещасний випадок на воді – людина провалилася під лід. Місцевим мешканцям вдалося врятувати постраждалого до прибуття підрозділу ДСНС.

На Лубенщині в районі Гребінківської громади на трасі М-03 «Київ-Харків-Довжанський» сталася ДТП, в якій травмувалася людина. А у селищі Нові Санжари двоє людей отруїлися невідомою речовиною, з них одна дитина.

Нагадаємо, учора ми повідомляли, що у Градизьку врятували жінку з річки Дніпро. А минулого тижня двоє дітей провалились під лід, на щастя, їх вдалось врятувати.

Ми також писали, що 30 грудня в пожежі в Лубнах загинув 74-річний чоловік.

 

Додано:

У пресслужбі Кременчуцького райуправління цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС України у Полтавській області розповіли подробиці пожежі житлового будинку із загибеллю людини в селі Слюзівка Семенівської громади. Сповіщення про пожежу надійшло на лінію 101 учора о 4.00. На місце виклику було направлено рятувальників 8-го державного пожежно-рятувального поста та та місцевої пожежної охорони. По прибуттю на місце пожежі рятувальники встановили, що вогнем охоплено покрівлю будинку та майно всередині оселі. За попередньою інформацією, в оселі перебував чоловік. У ході розвідки та гасіння пожежі, тіло загиблого чоловіка було знайдено біля його ліжка. Пожежу рятувальники оперативно загасили. На момент виникнення пожежі у будинку також перебувала жінка, яка самостійно вийшла з задимленої оселі. Її було госпіталізовано до лікарні швидкою допомогою. Ймовірно, що причиною виникнення пожежі стала необережність при експлуатації пічного опалення.

Автор: Віктор Крук
Теги: ДСНС пожежі загинула рятувальники Кременчуцький район
Вверх