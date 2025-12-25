ГО "Захист держави"
Нехай Різдво дарує світло! ГО «Захист держави» вітає з Різдвом Христовим!
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Полтавщина

Полтавська облрада просить «Укргідроенерго» співфінансувати укріплення берегів Кременчуцького водосховища

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 158

Понад 44 км узбережжя потребують негайного захисту

Депутати Полтавської обласної ради хочуть звернутись до приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» з проханням долучитися до співфінансування робіт з укріплення берегів Кременчуцького водосховища на території області. Відповідне звернення оприлюднили на сайті облради.

За даними водогосподарських служб, у межах Полтавської області довжина берегової лінії Кременчуцького водосховища становить 156,2 км. Найбільш інтенсивно береги руйнуються у Кременчуцькому районі — поблизу сіл Мозоліївка, Пронозівка, Васьківка, Максимівка та селища Градизьк.

Лише за минулий рік середній розмив берегів сягнув 2 м, а максимальний — 7,2 м. Унаслідок цього область втратила майже 4 га земель, зокрема сільськогосподарських. Нині близько 44 км берегів потребують негайного захисту.

Кладовище під загрозою, сотні мільйонів — на роботи

У зверненні депутати окремо наголошують на ситуації в селі Мозоліївка. Там вода вже підійшла впритул до старого кладовища — частина поховань разом із кручею обвалюється у водосховище. На цій ділянці за роки робіт фактично укріпили близько 2 км берега, однак для завершення другої черги потрібно ще понад 109 млн грн.

Проблемними залишаються також:

  • Пронозівка — майже пів кілометра берега біля житлових будинків потребує термінового захисту (орієнтовна вартість — понад 14 млн грн);
  • Васьківка та Кагамлицька затока — близько 3,7 км узбережжя без проєктної документації, очікувана вартість робіт — до 160 млн грн;
  • гора Пивиха — об’єкт природно-заповідного фонду, де незахищеними залишаються понад 800 м берега;
  • Максимівка — ще близько 3 км берега, орієнтовна вартість робіт — близько 100 млн грн.

Єдине джерело питної води для Кременчука

У зверненні депутати наголошують, що Кременчуцьке водосховище є не лише елементом гідроенергетичної системи країни, а й єдиним джерелом питного водопостачання для Кременчука. Тривале відкладання робіт призводить до зростання їх вартості та додаткових витрат на коригування проєктів.

З 1985 року на берегоукріплення на окремих ділянках водосховища спрямували понад 94 млн грн з державного та обласного бюджетів і ще понад 2 млн грн — коштів місцевих громад. За цей час укріпили 13,6 км берегів, однак цього недостатньо.

У Полтавській облраді зазначають, що масштаб проблеми перевищує можливості місцевих бюджетів, тому закликають «Укргідроенерго» долучитися до співфінансування робіт і участі фахівців компанії у розробці проєктних рішень.

Додамо, що нещодавно Регіональний офіс водних ресурсів Полтавщини сформував план берегоукріплення на наступний рік: укріплення берегів Кременчуцького водосховища віднесли до 1-ї черги. До переліку ключових пропозицій увійшли два берегоукріплювальні проєкти, спрямовані на захист геологічної пам’ятки національного значення — гори Пивиха. Перший передбачає укріплення берега в районі селища Градизьк, другий — від села Максимівка Кременчуцького району в напрямку Пивихи. Обидва проєкти можуть бути реалізовані у 2026 році за умови виділення коштів із державного бюджету. 

Нагадаємо, проєктну документацію на берегоукріплення Пивихи почали розробляти ще у 2009 році. У 2024 році на берегоукріплювальні заходи Кременчуцького водосховища залучили понад 41 млн грн, з них: понад 20 млн грн з державного бюджету, 21 млн грн з фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області.

Правоохоронці викрили зловживання під час укріплення берегової лінії Кременчуцького водосховища біля села Мозоліївка. Збитки, за оцінками слідства, перевищують 10,4 мільйона гривень. 

0
Автор: Телеграф
Теги:
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх