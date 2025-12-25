Полтавська облрада просить «Укргідроенерго» співфінансувати укріплення берегів Кременчуцького водосховища

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 158

Депутати Полтавської обласної ради хочуть звернутись до приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» з проханням долучитися до співфінансування робіт з укріплення берегів Кременчуцького водосховища на території області. Відповідне звернення оприлюднили на сайті облради.

За даними водогосподарських служб, у межах Полтавської області довжина берегової лінії Кременчуцького водосховища становить 156,2 км. Найбільш інтенсивно береги руйнуються у Кременчуцькому районі — поблизу сіл Мозоліївка, Пронозівка, Васьківка, Максимівка та селища Градизьк.

Лише за минулий рік середній розмив берегів сягнув 2 м, а максимальний — 7,2 м. Унаслідок цього область втратила майже 4 га земель, зокрема сільськогосподарських. Нині близько 44 км берегів потребують негайного захисту.

Кладовище під загрозою, сотні мільйонів — на роботи

У зверненні депутати окремо наголошують на ситуації в селі Мозоліївка. Там вода вже підійшла впритул до старого кладовища — частина поховань разом із кручею обвалюється у водосховище. На цій ділянці за роки робіт фактично укріпили близько 2 км берега, однак для завершення другої черги потрібно ще понад 109 млн грн.

Проблемними залишаються також:

Пронозівка — майже пів кілометра берега біля житлових будинків потребує термінового захисту (орієнтовна вартість — понад 14 млн грн);

Васьківка та Кагамлицька затока — близько 3,7 км узбережжя без проєктної документації, очікувана вартість робіт — до 160 млн грн;

гора Пивиха — об’єкт природно-заповідного фонду, де незахищеними залишаються понад 800 м берега;

Максимівка — ще близько 3 км берега, орієнтовна вартість робіт — близько 100 млн грн.

Єдине джерело питної води для Кременчука

У зверненні депутати наголошують, що Кременчуцьке водосховище є не лише елементом гідроенергетичної системи країни, а й єдиним джерелом питного водопостачання для Кременчука. Тривале відкладання робіт призводить до зростання їх вартості та додаткових витрат на коригування проєктів.

З 1985 року на берегоукріплення на окремих ділянках водосховища спрямували понад 94 млн грн з державного та обласного бюджетів і ще понад 2 млн грн — коштів місцевих громад. За цей час укріпили 13,6 км берегів, однак цього недостатньо.

У Полтавській облраді зазначають, що масштаб проблеми перевищує можливості місцевих бюджетів, тому закликають «Укргідроенерго» долучитися до співфінансування робіт і участі фахівців компанії у розробці проєктних рішень.

Додамо, що нещодавно Регіональний офіс водних ресурсів Полтавщини сформував план берегоукріплення на наступний рік: укріплення берегів Кременчуцького водосховища віднесли до 1-ї черги. До переліку ключових пропозицій увійшли два берегоукріплювальні проєкти, спрямовані на захист геологічної пам’ятки національного значення — гори Пивиха. Перший передбачає укріплення берега в районі селища Градизьк, другий — від села Максимівка Кременчуцького району в напрямку Пивихи. Обидва проєкти можуть бути реалізовані у 2026 році за умови виділення коштів із державного бюджету.

Нагадаємо, проєктну документацію на берегоукріплення Пивихи почали розробляти ще у 2009 році. У 2024 році на берегоукріплювальні заходи Кременчуцького водосховища залучили понад 41 млн грн, з них: понад 20 млн грн з державного бюджету, 21 млн грн з фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області.

Правоохоронці викрили зловживання під час укріплення берегової лінії Кременчуцького водосховища біля села Мозоліївка. Збитки, за оцінками слідства, перевищують 10,4 мільйона гривень.