Колядки попри тривогу: до редакції «Кременчуцького Телеграфа» завітали колядники з льотного коледжу

Напередодні світлого свята Різдва Христового до редакції «Кременчуцького Телеграфа» завітали студенти Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ на чолі зі своєю керівницею Тетяною Булат.
Яскраво вбрані, з незмінним атрибутом колядників — різдвяною зіркою, гості принесли з собою привітання та побажання миру й щастя Україні та кожній українській родині.
З колядками та святковими віншуваннями звернулися вони до творчого колективу «Телеграфа» та привітали з різдвяними святами.
Серед персонажів, які з’явилися у святковій композиції, були Коза, Маланка, Василь та символ нового року — Кінь. Кожен із них не лише виконував традиційні колядки та щедрівки, а й звертався із побажаннями добра, миру та щастя.
Кінь щедро ділився побажаннями та навіть у жартівливій формі «передбачив» майбутнє для кожного з присутніх.
Юні артисти, сповнені щирої енергії та віри юності, створили справжнє свято. Вони подарували атмосферу тепла, добра та надії, які так необхідні у непрості часи, які переживає наша країна.
Від всього колективу «Кременчуцького Телеграфа» вона подякувала юним артистам та їх керівниці Тетяні Булат за виховання молоді в українських традиціях, за такі важливі сьогодні фольклорні вистави.
