Кременчук, Культура, Відео

Колядки попри тривогу: до редакції «Кременчуцького Телеграфа» завітали колядники з льотного коледжу

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 175

Попри затяжну повітряну тривогу, колядники принесли із собою світло і надію

Напередодні світлого свята Різдва Христового до редакції «Кременчуцького Телеграфа» завітали студенти Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ на чолі зі своєю керівницею Тетяною Булат.

Яскраво вбрані, з незмінним атрибутом колядників — різдвяною зіркою, гості принесли з собою привітання та побажання миру й щастя Україні та кожній українській родині.

З колядками та святковими віншуваннями звернулися вони до творчого колективу «Телеграфа» та привітали з різдвяними святами.

 Серед персонажів, які з’явилися у святковій композиції, були Коза, Маланка, Василь та символ нового року — Кінь. Кожен із них не лише виконував традиційні колядки та щедрівки, а й звертався із побажаннями добра, миру та щастя.

Кінь щедро ділився побажаннями та навіть у жартівливій формі «передбачив» майбутнє для кожного з присутніх.

 Юні артисти, сповнені щирої енергії та віри юності, створили справжнє свято. Вони подарували атмосферу тепла, добра та надії, які так необхідні у непрості часи, які переживає наша країна.

— Сьогодні з першої години ночі лунала повітряна тривога. Україна вкотре перебувала під російським вогнем. Чергові випробування лягли на українців. Проте ці діти, які завітали до нас у гості, принесли із собою щиру радість й справжню надію на світле майбутнє. З такою вмотивованою молоддю, яка любить свою країну всім серцем, яка знає та поважає українські традиції й все автентичне, воно обов’язково буде! — зазначила Мирослава Українська, головна редакторка газети «Для дому і сім’ї».

Від всього колективу «Кременчуцького Телеграфа» вона подякувала юним артистам та їх керівниці Тетяні Булат за виховання молоді в українських традиціях, за такі важливі сьогодні фольклорні вистави.


Автор: Мирослава Українська
