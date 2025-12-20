{user_fullname}
Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

За минулу добу на Полтавщині сталося 6 пожеж — дві з них у Кременчуцькому районі

Сьогодні, 10:45

 

У Кременчуці в павільйоні на проспекті Свободи загорівся генератор

За минулу добу в Полтавській області зареєстровано 6 пожеж на один нещасний випадок. Дві пожежі сталися у Кременчуцькому районі. Про це в оперативній інформації про основні надзвичайні ситуації техногенного, природного та іншого характеру повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Полтавській області.

Учора, 19 грудня, о 08.55 в селі Очеретувате Семенівської громади загорілася господарча споруда. Вогонь знищив сміття та закоптив стіни споруди. Будівлю вдалося врятувати. До гасіння пожежі залучався 8 ДПРП.

Учора о 15.59 на проспекті Свобода у Кременчуці загорівся генератор. Вогонь знищив генератор та закоптив стіну торгівельного павільйону. До гасіння пожежі залучалась 16 ДПРЧ, павільйон вдалося врятувати від знищення вогнем.

Ще 4 пожежі сталися у Полтавському та Миргородському районах. Горіли три житлові будинки та господарча споруда. Постраждалих внаслідок пожеж на території області не зареєстровано.

У селі Лисівка на Миргородщині учора стався нещасний випадок. Працівники ДСНС та Нацполіції  проводять пошуки зниклої 43-річної громадянки. Потерпілу поки не знайдено.

Нагадаємо, учора ми повідомляли, що у Полтаві під час пожежі на підприємстві загинув чоловік.

Автор: Віктор Крук
Теги: ДСНС пожежі
Вверх